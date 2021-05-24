【新經濟股】恒生科技指數跌逾2%　恒指季檢憧憬散水　京東、快手跌逾2%

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【微信女股】證監會「假騙局」提醒留意「真騙局」 2.4萬人中計？
新經濟股回吐。市場憧憬上周五（21日）恒指季檢納入更多中資科技股，惟最終期望落空，當中京東 （09618） 及網易 （09999） 更是大熱倒灶，兩股今日分別明顯受壓，網易跌4%，最新報179.8元，京東跌2.7%，報281元。新經濟股彈完散，俗稱「港版納指」的恒生科技指數午後繼續跌逾2%，現報7838點，失8000關。
恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能，看【下一頁】
圖看最新恒指季檢結果
ATMX全綫下跌，小米 （01810） 跌3.5%，報26.5元，美團 （03690） 跌2.1%，報269.4元，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%，報205.8元，騰訊 （00700） 跌0.2%，報586元。
恒生科指成份股中，金蝶國際 （00268） 微升0.2%，中芯 （00981） 午後轉升0.2%，現報22.45元。
快手 （01024） 今日將會公布首季業績，股價績前受壓，曾跌逾4%，午後跌幅收窄至逾2%，現報232.8元。
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編輯：袁諾曦