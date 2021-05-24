  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (一) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新經濟股】恒生科技指數跌逾2%　恒指季檢憧憬散水　京東、快手跌逾2%

股市 13:49 2021/05/24

分享：

恒指季檢憧憬散水　恒生科技指數跌逾2%

新經濟股回吐。市場憧憬上周五（21日）恒指季檢納入更多中資科技股，惟最終期望落空，當中京東 （09618） 及網易 （09999） 更是大熱倒灶，兩股今日分別明顯受壓，網易跌4%，最新報179.8元，京東跌2.7%，報281元。新經濟股彈完散，俗稱「港版納指」的恒生科技指數午後繼續跌逾2%，現報7838點，失8000關。

恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能，看【下一頁】

圖看最新恒指季檢結果

    點擊圖片放大
    +3
    +2

ATMX全綫下跌，小米 （01810） 跌3.5%，報26.5元，美團 （03690） 跌2.1%，報269.4元，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%，報205.8元，騰訊 （00700） 跌0.2%，報586元。

恒生科指成份股中，金蝶國際 （00268） 微升0.2%，中芯 （00981） 午後轉升0.2%，現報22.45元。

快手 （01024） 今日將會公布首季業績，股價績前受壓，曾跌逾4%，午後跌幅收窄至逾2%，現報232.8元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動　被中國政府客戶冷落

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

港股 小米 阿里巴巴 新經濟股 快手—W（01024） 恒生科技指數 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 金蝶國際（00268）

上一篇文章

【微信女股】證監會「假騙局」提醒留意「真騙局」　2.4萬人中計？

下一篇文章

【恒指季檢】信義光能「爆冷」成恒指新貴 仲追唔追得過?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）