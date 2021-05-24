【印度疫情】5度延長封城 確診持續下降或解封

印度新冠肺炎疫情嚴峻，印度德里政府已多次頒布封城令望阻傳播。印度德里周日（23日）再度延長封城措施一周，是第5次延長封城令。當局表示，若印度新增新冠肺炎確診數字持續下降，將考慮分階段解封。

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德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）宣布，因應新冠疫情實施的封城措施延長至5月31日，為德里（Delhi）第5次延長封城措施。凱傑里瓦爾表示，延長措施是為了鞏固抗疫成效，若未來新增確診數目持續下降，將在是次封城措施結束後考慮逐步解封（in a phased manner）。

凱傑里瓦爾透露，德里目前依然面臨新冠疫苗短缺。當局正與本土及外國疫苗生產商討論，凱傑里瓦爾重申，無論付出多少金錢，亦要為民眾購得疫苗。他表示，若所有民眾都能接種疫苗，印度或不會爆發第3波疫情。一旦購得疫苗，當局將盡快為民眾接種。

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印度上周六（22日）新增逾24萬宗確診個案，及3,741宗死亡個案。凱傑里瓦爾於新聞發布會上表示，德里上周六新增1,600宗確診個案。德里檢測呈陽性確診比率為2.5%，對比4月的36%明顯下降。

責任編輯：李俊儀