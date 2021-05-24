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意大利登山纜車意外墜下 釀14死包括兒童

環球社會熱點 10:48 2021/05/24

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意大利北部有登山纜車發生意外，接載多人前往山上景點期間突然從高處墜落。登山纜車墜下造成最少14人死亡，包括一名兒童，另外也有一名兒童重傷。

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事發於周日（23日）中午12點半左右，當時約有15名遊客由度假勝地斯特雷薩（Stresa）出發，乘坐纜車前往皮埃蒙特區（Piedmont）附近的莫塔羅内山（Mottarone mountain）上。

但纜車運行距離山頂約300米時發生故障，從高處急墜至離地面約有20米的位置，其後從斜坡滑落至樹林。

意大利當局於陡峭的樹林搜尋纜車殘骸及乘客，幾乎所有纜車上的乘客都當場身亡。當局搜救出兩名分別5歲及9歲的兒童，將他們送往醫院搶救。9歲的兒童其後不治，而5歲兒童接受手術後，仍未脫離危急狀態。

以色列外交部透露，其中5名死者和該名5歲兒童都屬於以色列國民。

意大利當局表示仍未知意外發生原因，但有登山客表示在意外發生前，曾聽到有響亮的嘶嘶聲傳出。

責任編輯：鄭錦玲

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