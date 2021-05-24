【美國經濟】諾貝爾經濟學獎得主﹕美國樓市、股市、加密貨幣市場出現嚴重投機情緒

▲ 羅伯席勒表示，目前不論在美國樓市、股市、加密貨幣市場皆出現嚴重投機情緒。

市場投機熱潮持續，近幾個月來，虛擬貨幣炒起，美國股市、樓市熾熱，2013年諾貝爾經濟學獎得主羅伯席勒（Robert Shiller）上周五（21日）接受外電訪問表示，目前不論在美國樓市、股市、加密貨幣市場皆出現嚴重投機情緒，他對美國近期樓價表達強烈關注，並指現時樓市熱潮跟昔日美國2005年爆破前的走勢甚為相似。

羅伯席勒表示，與過去逾百年樓價數據相比，美國樓價從未如此高昂。他認為，現時樓價走勢跟2003年時相似，並憶述在兩年後，即2005年時，美國樓市爆破，最終逐漸為2008年金融危機埋下伏線。

不過他認為，由於目前樓市增長動力仍然強勁，美國房市一年內應難以下滑。

羅伯席勒指，美國樓價高企，已無法單純從聯儲局的量化寬鬆政策解釋有關現象，反而可能跟市場心理學有關。他把現時美國樓市的情況聯繫到加密貨幣熱潮，認為兩者市況皆反映市面投機情緒嚴重。

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對於加密貨幣市場，羅伯席勒表示，加密貨幣市場由非常厲害的科技（區塊鏈）支撐，他認為該項科技「非常有趣」。不過他指，加密貨幣的價值缺乏估值體系支撐，投資者對於加密貨幣的價值分歧可以很大，因此整個加密貨幣市場其實非常視乎投資者的心理情緒。

不過羅伯席勒表示，他本人亦差點抵受不住比特幣的誘惑，他曾考慮入手比特幣，嘗試體驗投資加密貨幣所帶來的心理影響。但他稱，現時暫未有買入比特幣。

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編輯﹕賴奕羚