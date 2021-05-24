【大宗商品】內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業　紫金跌2%

▲ 內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業

國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門公布，於周日（23日）上午召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，鋼鐵工業協會、有色金屬協會據報參加會議。有開採銅礦的紫金礦業 （02899） 早市反覆跌2%，暫報11.26元，成交2.76億元。

會議中，有關監管部門表示，將密切跟縱監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為「零容忍」，持續加大執法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

年內資本市場轉炒經濟復甦概念，大宗商品價格明顯轉高。隨內地公布最新監管舉動，礦產、大宗商品相關股份中國宏橋 （01378） 跌1.6%、鞍鋼 （00347） 跌1.4%，中鋁 （02600） 跌5%、江西銅業 （00358） 跌3.6%。

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編輯：麥德銘