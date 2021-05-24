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【阿里巴巴】馬雲據報將辭任湖畔大學校長 　未來或在校授課

Hot Talk 09:41 2021/05/24

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外電引述消息人士稱，馬雲將辭任湖畔大學校長一職。

外電報道，由阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲發起創辦的湖畔大學上周被剷走「湖畔大學」金漆校名後，再有新動作。消息人士指，由於受到內地監管機構持續施壓，馬雲將辭任湖畔大學校長一職。

消息人士指，湖畔大學重組後，馬雲將不會擔任任何重要職位。但亦有其他消息人士向外電透露，馬雲仍希望與學校保持緊密聯繫，未來或會在校授課。

「湖畔大學」金漆校名被剷走，詳情可見﹕【下一頁】

阿里雲傳失大客字節跳動 被中國政府客戶冷落，可見【下一頁】

湖畔大學本身為民營企業家大學，學校旨在培訓具有企業家精神的創業者，並由馬雲、聯想集團創辦人柳傳志、萬通集團董事局前主席馮侖、前清華大學經濟管理學院院長錢穎一等人共同創辦，馬雲為首任校長。

不過，湖畔大學上周一（17日）微信公眾號、微博等社交平台亦把機構名稱中的「大學」兩字抹去，並把官方微博名改成「湖畔創研中心」。該機構解釋，由於機構性質不屬於學歷教育序列，僅為民政部門注冊的民辦非單位，為免對公眾造成誤解，因此把「湖畔大學」改名。

人民日報旗下新媒體「俠客島」早前對「湖畔大學」被剷走金漆校名一事發表一則評論，指「大學」一直為中國人尊重和推祟教育的高等教育機構，批評一些機構在未經批准下，冒用「大學」、「學院」之名，對外進行招生活動。該文特別點名提到「湖畔大學」，表示「湖畔大學」雖然掛著「大學」之名，獲名人加持，但其實只不過是門檻較高、培養對象較少的培訓機構。

除了「湖畔大學」被改名外，騰訊 （00700） 旗下的「青騰大學」近日亦更名為「青騰TencentX」。

相關文章﹕

【馬雲去哪兒】馬雲任校長　湖畔大學傳被禁止招生 　

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編輯﹕賴奕羚

港股 大學 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 阿里巴巴 微信 騰訊 微博

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