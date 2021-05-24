【港股追蹤】新經濟股挫恒指曾跌逾200點　中央打擊比特幣挖礦、比幣特概念股挫　

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【新股IPO】新希望服務3658下限3.8元定價 一手中籤率50.01%
美股上周五個別發展，比特幣等加密貨幣在周末急挫，市場繼續關注加密貨幣走勢。另外，恒指公司上周五收市後公布季檢結果，恒指成份股將由55隻增加至58隻，納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） ，沒有公司被剔除，可留意相關股份今日表現。
【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能 阿里巴巴美團成贏家
【10：33】在新經濟股拖累下，恒指跌幅擴大，現跌逾200點，AMTXJ皆下挫，騰訊 （00700） 現跌0.9%，最新報581.5元；美團 （03690） 現跌2.5%，最新報268.2元；阿里巴巴 （09988） 現跌1.5%，最新報204.8元；小米 （01810） 現跌2.6%，最新報26.75元。
【10：24】中國國務院金融委提出打擊比特幣挖礦和交易，另外新華社刊文稱，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」，相關概念股下跌，火幣科技 （01611） 現跌18.7%，報15.28元；歐科雲鏈 （01499） 跌13.7%，報0.375元；柏能集團 （01263） ，現跌4.2%，最新報3.63元；雄岸科技 （01647） 現跌6.7%﹐最新報0.28元。
【10：02】康希諾生物 （06185） 公布，匈牙利OGYÉI最新認為康希諾新冠疫苗符合歐盟生產質量管理規範（GMP）標準和指導原則公司，公司股價先升後跌，早段升2.8%後，現跌逾半成，最新報324.8元，成交額1.8億元。
【09：37】阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲傳失大客字節跳動，公司股價現跌近1%，最新報206元。
【09：39】保利協鑫 （03800） 抵押協鑫新能源 （00451） 8.6億股遭接管，協鑫新能源股價急挫，現跌7.6%，最新報0.23元，詳情可見【下一頁】
【09：35】比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） 獲納入恒指，比亞迪現升4.4%，報171.1元；碧桂園服務現升4.5%，最新報81.35元；信義光能現升3.2%，最新報13.6元。
【09：20】恒指今早低開40點，開市報28418點。
【09：15】台灣股市下跌。加權指數早段曾跌0.82%。
【08：53】【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動 被中國政府客戶冷落
【08：35】【Bitcoin】國務院打擊比特幣挖礦 火幣傳暫停內地礦機服務
【08：08】【國產疫苗】康希諾生物新冠疫苗獲匈牙利授權緊急使用 進軍歐洲
本周財經日誌
【08：00】美股上周個別發展，港股美國預託證券較本港收市普遍下跌，油價及金價上升。
上周五港股ADR及美股收市情況：
【開市9點半】iBond下周認購 銀行券商有何優惠？ 雲頂疫情下業績重傷
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】