【港股市況】科技股跌幅收窄、恒指跌不足百點　石藥績後升半成破頂（不斷更新）　

美股上周五個別發展，比特幣等加密貨幣在周末急挫，市場繼續關注加密貨幣走勢。另外，恒指公司上周五收市後公布季檢結果，恒指成份股將由55隻增加至58隻，納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） ，沒有公司被剔除，可留意相關股份今日表現。

【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能 阿里巴巴美團成贏家

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【14：32】復星旅遊文化 （01992） 股價破頂，現升13%，最新報15.08元，盤中高見15.36元，創52周高。復星旅遊文化5月18日與蔚來簽署戰略合作協定，雙方將在文旅產品服務、市場推廣、新能源體系建設、車輛採購等領域展開長期合作，促進業務共同發展。

【14：29】石藥 （01093） 績後股價破頂，最新報11.66元，升5.3%，盤中高見11.68，成交額7億元。

【13：54】中移動 （00941） 在董事會函件先行公布發行A股的募集資金用途和涉及投資額，涉及約560億元人民幣，A股發行價估算約58元人民幣，折合相當於70港元，較中移動港股最新價49.85元，溢價4成。中移動重上50元，現升0.5%，最新報50.1元。

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【13：32】科技股跌幅收窄，恒指跌不足百點。騰訊 （00700） 現跌0.2%、美團 （03690） 現跌1.8%。

【13：29】呷哺呷哺 （00520） 上周五開市前公布怒炒行政總裁趙怡，雖然於同日斥逾1300萬元回購，但該股今日續跌，最新報9.15元，跌8.5%，盤中低見9.02元。

【異動股】呷哺呷哺怒炒CEO股價急瀉15% 主席親自兼任 首日上場斥1300萬撑股價

【13：18】港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）今日履新，但股價未有配合，港交所股價現跌0.8%，最新報450元，成交額4.7億元。

【港交所新CEO】歐冠昇履新稱加入港交所是「至高榮譽」 外電：整肅交易所內部文化

【13：06】信義光能 （00968） 獲納入恒指成份股，令市場意外，但同系其他股份未有受惠，信義玻璃 （00868） 現跌2.1%，最新報27.7元、信義能源 （03868） 現跌0.5%、信義儲電 （08328） 現跌1.7%。

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【13：04】石藥 （01093） 上季多賺26.9%至14.7億元人民幣，基礎溢利按年升63.3%，午後升幅擴大，現升逾2%，最新報11.3元，盤中高見11.42元。

【業績│醫藥股】石藥上季多賺27% 大摩調升目標價至12.7元 股價半日升1%

【12：00】恒指中午收報28342點，跌116點。科技股下挫，恒指科指半日跌2.2%，午收7847點。多隻科技股染藍落空，股價回吐，京東健康 （06618） 半日跌6.9%，午收110.2元。另外，網易 （09999） 現跌3.8%，午收180元。內地五個部門周日（23日）召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，資源股下跌，中鋁 （02600） 及江西銅業 （00358） 跌近半成。

恒指季檢憧憬散水 京東跌逾3%、快手績前跌逾4%

【11：51】國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門公布，於周日（23日）上午召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，鋼鐵工業協會、有色金屬協會據報參加會議。鐵礦石期貨主力合約今日一度跌超8%，資源股下跌，紫金礦業 （02899） 現跌2%、中鋁 （02600） 及江西銅業 （00358） 跌近半成。

【大宗商品】內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業 紫金跌2%

【11：22】山東墨龍 （00568） AH股落鑊，H股現升逾6%。山東墨龍公布，A股股票於5月17日、18 日及19日連續三個交易日內收盤價漲幅偏離值累計超過20%，構成深交所規定的股票交易異常波動情況。集團於18日收到深交所關注函，

公司股東智夢回覆內地監管機構查詢時，強調沒有以融資增持山東墨龍，在未來12個月內，公司將根據上市公司經營發展情況及資金安排等因素，不排除會以合理價格繼續增持，可能取代持股超過兩成九的壽光市國資委，成為控股股東，現時沒有計劃要求更換公司管理層。

【11：09】國際指數公司富時羅素公布全球股票指數系列季度評審結果，將納入藍月亮 （06993） 、華潤萬象生活 （01209） 及泡泡瑪特 （09992） 。藍月亮現跌0.6%，最新報10.58元；華潤萬象生活現升2.2%，最新報46.7元。

【11：08】環亞國際醫療 （01143） 跳水，現跌54.2%，最新報0.6元，盤中低見0.51元，成交額2357萬元。

【異動股】環亞國際醫療午後一度暴跌近6成

【10：40】京東健康 （06618） 染藍落空，並遭大和降目標價，從148.2元降至130.5元，但評級由「持有」升至「跑贏大市」，該股現跌近7%，最新報110.3元。

【10：33】在新經濟股拖累下，恒指跌幅擴大，現跌逾200點，AMTXJ皆下挫，騰訊 （00700） 現跌0.9%，最新報581.5元；美團 （03690） 現跌2.5%，最新報268.2元；阿里巴巴 （09988） 現跌1.5%，最新報204.8元；小米 （01810） 現跌2.6%，最新報26.75元；京東 （09618） 現跌逾2.8%，最新報280.6元。

【10：24】中國國務院金融委提出打擊比特幣挖礦和交易，另外新華社刊文稱，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」，相關概念股下跌，火幣科技 （01611） 現跌18.7%，報15.28元；歐科雲鏈 （01499） 跌13.7%，報0.375元；柏能集團 （01263） ，現跌4.2%，最新報3.63元；雄岸科技 （01647） 現跌6.7%﹐最新報0.28元。

【10：02】康希諾生物 （06185） 公布，匈牙利OGYÉI最新認為康希諾新冠疫苗符合歐盟生產質量管理規範（GMP）標準和指導原則公司，公司股價先升後跌，早段升2.8%後，現跌逾半成，最新報324.8元，成交額1.8億元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲傳失大客字節跳動，公司股價現跌近1%，最新報206元。

【阿里巴巴】據報馬雲將辭任湖畔大學校長一職 未來或在校授課

【09：39】保利協鑫 （03800） 抵押協鑫新能源 （00451） 8.6億股遭接管，協鑫新能源股價急挫，現跌7.6%，最新報0.23元，詳情可見【下一頁】

【09：35】比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） 獲納入恒指，比亞迪現升4.4%，報171.1元；碧桂園服務現升4.5%，最新報81.35元；信義光能現升3.2%，最新報13.6元。

【09：20】恒指今早低開40點，開市報28418點。

【09：15】台灣股市下跌。加權指數早段曾跌0.82%。

【08：53】【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動 被中國政府客戶冷落

【08：35】【Bitcoin】國務院打擊比特幣挖礦 火幣傳暫停內地礦機服務

【08：08】【國產疫苗】康希諾生物新冠疫苗獲匈牙利授權緊急使用 進軍歐洲

本周財經日誌

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【08：00】美股上周個別發展，港股美國預託證券較本港收市普遍下跌，油價及金價上升。

上周五港股ADR及美股收市情況：

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【開市9點半】iBond下周認購 銀行券商有何優惠？ 雲頂疫情下業績重傷

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責任編輯：吳敏芳