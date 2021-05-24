▲ 【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動 被中國政府客戶冷落

阿里巴巴 （09988） 旗下雲計算業務據報失去主要客戶字節跳動，而且被部分中國政府客戶冷落。《華爾街日報》引述消息指，由於阿里巴巴和系內螞蟻集團近期都受到內地更嚴格監管，近月阿里雲難以獲得政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。

阿里雲端業務收入上季度按年增長37%，是公司2014年在美國上市以來最慢增速，主要原因是失去一個主要內地客戶的國際業務。該客戶據報就是社交媒體抖音母公司字節跳動。據悉，字節跳動已終止將國際數據儲存在阿里雲，改為向阿里巴巴購買伺服器，相信是想自行處理雲端需求。

另外，阿里在內地亦面對更大競爭，行業統計華為雲端市場佔有率去年大升一倍至16%，阿里就由44%降至41%。

報道稱，阿里雲已重整架構，給予地方的經理更大權力和責任，促進銷售和留住客戶，內部有些人認為是回應華為的競爭。

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編輯：吳敏芳