【Bitcoin】火幣科技跌逾兩成　國務院打擊比特幣挖礦、火幣傳暫停內地礦機服務

▲ 【Bitcoin】國務院打擊比特幣挖礦 火幣傳暫停內地礦機服務

中國國務院金融委提出打擊比特幣（Bitcoin）挖礦和交易後，加密貨幣交易所或開始調整業務。網上周日（23日）流傳出張截圖顯示，加密貨幣交易所火幣旗下的火幣商城小客服稱，為配合中國最新的行業監管政策，火幣商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務。

內地對加密貨幣業務打壓加據，區塊鏈概念股急挫。至上午11時，火幣科技 （01611） 現跌20%，報14.96元，歐科雲鏈 （01499） 跌14%，報0.375元，柏能集團 （01263） 跌5%，報3.61元。

比特幣今早曾低見31179美元，最新就重上35000美元水平。

另外，官媒新華網刊文稱，如何防範虛擬貨幣炒作、交易風險，是監管部門一直關注的問題，嚴監管也是大勢所趨。面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」。在國家進一步嚴格監管的同時，消費者還是要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，千萬別輕信虛擬貨幣的「造富神話」。

內地官方雖然多年質疑、打壓虛擬貨幣的正當性和活動，但中國內地是全球加密貨幣的開採重地，路透社引述估計，全球約有7成加密貨幣是在內地「開採」。

內地再提打擊比特幣交易 比特幣反彈乏力一度跌穿35000美元【下一頁】

根據截圖，該公司指，對已購買BTC礦機產品（包括「礦機+託管」、「一站式」「無憂挖礦」）的用戶暫停提供礦機託管服務，機器將於周日（23日）起停電下架。

內媒引述火幣回應指，今年以來，礦機商城業務全球化發展步伐日益加快，為了集中精力拓展海外業務，礦機商城決定暫停為中國境內的用戶提供相關服務。舊用戶所持有礦機的解決方案隨後會通知客戶。火幣是國內三大數字貨幣交易所之一。

國務院副總理、金融委主任劉鶴上周五（21日）召開國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議時表示，要求堅決防控金融風險，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞，要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐 比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅【下一頁】

中國人民銀行周二（18日）發布《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，公告指示金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。

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編輯：吳敏芳