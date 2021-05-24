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【Bitcoin】國務院打擊比特幣挖礦　火幣傳暫停內地礦機服務

Hot Talk 08:35 2021/05/24

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【Bitcoin】國務院打擊比特幣挖礦　火幣傳暫停內地礦機服務

中國國務院金融委提出打擊比特幣挖礦和交易後，加密貨幣交易所或開始調整業務。網上昨日（23日）流傳出的一張截圖顯示，加密貨幣交易所火幣旗下的火幣商城小客服稱，為配合中國最新的行業監管政策，商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務。

內地再提打擊比特幣交易　比特幣反彈乏力一度跌穿35000美元【下一頁】

根據截圖，該公司指，對已購買BTC礦機產品（包括「礦機+託管」、「一站式」「無憂挖礦」）的用戶暫停提供礦機託管服務，機器將於周日（23日）起停電下架。

內媒引述火幣回應指，今年以來，礦機商城業務全球化發展步伐日益加快，為了集中精力拓展海外業務，礦機商城決定暫停為中國境內的用戶提供相關服務。舊用戶所持有礦機的解決方案隨後會通知客戶。火幣是國內三大數字貨幣交易所之一。

國務院副總理、金融委主任劉鶴上周五（21日）召開國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議時表示，要求堅決防控金融風險，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞，要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅【下一頁】

中國人民銀行周二（18日）發布《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，公告指示金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。

相關文章：美最大虛擬幣平台Binance受查 SEC警告比特幣風險

美SEC推遲審批虛擬貨幣ETF至6月　新任主席稱美比特幣投資者欠保護

編輯：吳敏芳

數碼貨幣 虛擬貨幣 比特幣 劉鶴 中國人民銀行 中國國務院 中國

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