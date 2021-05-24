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【開市9點半】iBond下周認購　銀行券商有何優惠？　雲頂疫情下業績重傷

股市 06:53 2021/05/24

分享：

（1）iBond 6月1日開始認購，專家預期可升見104.5元，相當於每手賺450元，假設抽中3手，便可賺逾千元，加上政府將派發的5000元消費券，短期便總共獲逾6000元，在券商推出10成孖展認購優惠下，便有望零成本獲利，銀行亦同時推出認購優惠搶攤，不可錯過。

即睇開市9點半：

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【iBond 2021】iBond債價掛牌首日料高見104.5元

（2）雲頂香港 （00678） 去年虧損15.7億美元（約121.59億港元），成為疫情下最受重傷的港股之一。

【業績】雲頂香港虧損逾121億　資不抵債253億

（3）保利協鑫 （03800） 自行披露所抵押的股份協鑫新能源 （00451） 被聲稱出售，不過，保利協鑫由0.3元水平炒上3.88元，再回落到1.98元，現時仍停牌，協鑫新能源股價走勢飄忽，股民留意風險。

【負面消息】保利協鑫驚爆案中案　抵押協鑫新能源股份聲稱被沒收及出售

（4）科技股弱勢，內地基金公司仍大量發行恒生科技ETF，似乎正部署一旦科技股轉勢，即有產品予內地股民迅速炒底，不過底部真係咁易捉？

【北水ETF】內地17隻科指ETF獲批 北水續南下爭吸科網股

（5）Bitcoin繼續波動，徘徊32000至35000美元。

【Bitcoin】內地再提打擊比特幣交易　比特幣反彈乏力一度跌穿35000美元（第三版）

（6）恒指公布季檢後首個工作日，信義光能 （00968） 染藍最令市場意外，會否升穿15元阻力？

【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能　阿里巴巴美團成贏家

【恒指新貴】信義光能染藍　信義系「玻璃王國」有幾勁？ 李賢義子為張高麗女婿

（7）美國商務部長雷蒙多指，目前不會對短視頻平台TikTok採取即時行動，是否意味將可獲放生？

【華為】華為續遭美列入黑名單　暫未對TikTok採取行動

（8）科濟藥業通過上市聆訊後，預期將啟動招股，目前的股東陣容鼎盛。

【新股IPO】科濟藥業已通過上市聆訊　傳集資23億元、新加坡GIC有份投資

（9）AMC與GameStop一樣熱炒，卻給予王建林走貨機會。

萬達王建林清倉AMC　散戶爆買帶挈累計收回約115億元

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

港股 信義光能（00968） 雲頂香港（00678） 協鑫新能源（00451） 美股 iBond

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【業績︱郵輪股滴血】雲頂香港虧損逾121億　資不抵債253億
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