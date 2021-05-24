【業績︱郵輪股滴血】雲頂香港跌逾2%　去年虧損逾121億　資不抵債253億

主要從事經營載客郵輪業務的雲頂香港 （00678） 公布全年業績，去年收益按年跌76.5%至3.7億美元，虧損擴大至15.7億美元（約121.59億港元），2019年蝕1.6億美元（約11.76億港元）。雲頂香港表示，新型冠狀病毒病的影響導致集團取消多個航次並暫時停止幾乎所有郵輪旅遊業務，疫情存在重大不確定因素，公司董事在評估集團是否將有充足財務資源以持續經營時，已審慎考慮集團未來的流動資金狀況及表現以及可用融資來源。

雲頂香港周一（24日）早段跌逾2%，報0.44元，成交82.35萬元。

雲頂香港表示，經營現金流出淨額為6.3億美元，於去年底，集團的流動負債超出其流動資產32.65億美元（約253.4億港元），借款總額為33.84億美元，資本承擔為12億美元，而存款、現金及銀行結餘項目為2.4億美元。截至去年底，公司資本與負債比率為114.5%。

同時，雲頂香港亦出現違約事件，雲頂香港指，由於財務債權人授出暫緩還款期、拖欠銀行費用而觸發技術性違約、違反貸款文件的若干財務契約等，於去年底，導致本金總額為33.9億美元的借款出現違約。

主席兼行政總裁丹斯里林國泰表示，旅遊業正顯示出復甦的早期跡象，然而對集團而言， 2021年及往後的日子依然充滿變數，疫情危機依然存在。集團一直 在採取各種舉措，以監測和評估財務和運營風險，從而減輕疫情持續對集團業務造成的衝擊，並以精簡業 務為目標，包括但不限於出售非核心投資項目。

他又指，公司相關財務債權人、合作夥伴及其他利益持份者已提供彼等正式書面協議，内容有關概述以冀達致一個整體及有償付能力的集團財務債項修訂和重列及資金重整交易的關鍵條款，相信在有關持份者的支持下，集團有望在2021年上半年落實有償付能力的整體重組方案。

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編輯：袁諾曦