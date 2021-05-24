【低水筍盤】行幾分鐘到港鐵站 樓下又係商場 「6球幾」買 到呢個屋苑3房

疫情持續穩定，買家入市信心強，二手放盤業主叫價更企硬，準買家要找尋低水盤，可能要前往新界北一帶屋苑物色心儀單位。位於粉嶺中心核心地段的粉嶺中心，屋苑設有購物中心，也鄰近港鐵站，屋苑日前錄得一宗三房單位成交，樓價只是「6字頭」，以上銀碼只能於市區購入2房單位。

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利嘉閣地產聯席董事長郭敏輝表示，該行新近促成粉嶺中心J座高層7室的二手成交，單位實用面積約510方呎，為三房間隔，外望開揚景觀。單位原叫價680萬元，最終減價18萬元或約2.6%，以662萬元沽出，折合實用面積呎價約12,980元。



據悉，原業主於2011年4月，以約293.8萬元購入上述單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約368.2萬元，物業升值約1.3倍。

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郭敏輝補充，買家為上車自住客人，見上述單位實用四正，故決定買入。粉嶺中心本月至今累錄約5宗二手成交個案，現時約有25個單位放售，兩房至三房單位最低入場價由488萬至680萬元不等。



位於香港新界粉嶺新運路33號的粉嶺中心，由恒基兆業（00012）發展，共設11座樓宇，合供提供2,200伙單位，於1990年至1991年底分兩期落成入伙。屋苑平台花園設多項基本設施，園景平台、桌球桌、兒童遊樂場、網球場和游泳池。屋苑基座設有樓高兩層的粉嶺中心購物商場，由屋苑步行至港鐵粉嶺站只需5分鐘左右，交通及購物也十分便利。

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記者：陳詠妍