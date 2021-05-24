【樓市現象】股市「Sell in May」 樓市卻「Buy in May」? 十大屋苑週末成交創7週新高

近日疫情持續得到控制，挑戰「清零」，市場憧憬未來通關對樓價帶來支持，準買家亦進一步加快入市，二手交投量保持暢旺。據香港置業的數據，剛過去的周六、日（22日至23日），十大屋苑共錄16宗成交，較上週末的15宗成交升約7%，兼創7週新高。

本週末十大指標屋苑當中，以新都城錄得5宗成交表現最活潑；其次為西九四小龍、淘大花園及沙田第一城，各錄2宗成交。

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香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，股市常有「Sell in May」說法，不過今年樓市「Buy in May」氣氛升溫，新盤二手市場百花齊放，頻頻錄得大額及高價成交個案，反映購買力湧現，不少買家願意追價入市，反映市民置業剛需強勁。



馬泰陽續稱，本港失業率回落，首季本地生產總值（GDP）增長幅度勝預期，市場憧憬經濟復甦，利好因素增加引發加多購買力。與此同時，量寬及低息環境之下，資產價格勢將被推升，當中樓市表現較其他投資工具穩健，吸引不少資金湧入本港物業市場。隨著疫苗發揮效用，疫情有望加快改善，加上中港通關可期，料有助推波助瀾，刺激經濟復甦步伐，相信第二季新盤市場料續成焦點，而二手亦受惠市場氣氛向好，交投價量看俏。

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香港置業市務經理(銷售)陳嘉茵表示，當中將軍澳維景灣畔本週末亦錄得5宗成交。市場氣氛好轉，現時市場已消化不少筍盤，區內業主叫價略為硬淨，普遍議價空間有限，但優質單位的承接力較強，本月至今將軍澳維景灣畔暫錄得17宗成交，成交步伐持平，若買家願意積極追價，相信6月維景灣畔二手成交仍有望上升。

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記者：陳詠妍



