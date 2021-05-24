【深度專訪‧下】港大鄧希煒倡第三次經濟轉型 　香港在金融地產以外還可以做甚麼？

▲ 港大經管學院經濟學教授鄧希煒出席港大「香港經濟前景展望」研討會，表示香港應尋求第三次經濟轉型。

香港一直以四大支柱行業為名，但除了金融及地產外，香港還可以做甚麼？本報記者早前採訪到港大經管學院經濟學教授鄧希煒，訪問他對香港經濟前景的看法。鄧希煒在上集提到，香港要突破現有經濟格局，需反思過去一直沿用多年的「大市場小政府」原則，破舊立新。但「破舊」之後，又如何「立新」？

鄧教授指香港不能夠單靠金融「咬老本咬一世」，詳情可見﹕【上集】

鄧希煒認為，在這五至十年內，若香港要打破現時經濟格局，把產業多元化，增加不同類型的工種，方法是推動再工業化，實現第三次經濟結構轉型。他強調，提倡再工業化背後並不是要取代金融業，而是在金融業現有基礎上，再推動再工業化。

破除迷思﹕再工業化 = 重回過去穿膠花？

提到「工業化」三字，不少人會想起以往勞動力密集、低技術、高污染性的工廠。但鄧希煒表示，「今時已不同往日」，他所提倡的再工業化，是指會運用到大數據、自動化科技、工業4.0等高端工業。IT、工程師會從事科技研發工作，例如進行產品測試。

他以電動車為例﹕ 「香港咁細，如果香港在電動車產業鏈上游，能夠壟斷其中一項零件，便已經能夠造就幾千個職位。」

但相比起廣州、深圳等內地城市，香港在人口基礎、土地各方面皆略遜一籌，香港在再工業化方面有何優勢？鄧認為，香港現時在不少高科技產業上游有一定領導地位，但由於沒有足夠生產基礎將其商品化，有時基本的測試設備也沒有，以致不少科研成果僅停留在學術研究層面上。

既然香港本身科研資源、量產基地皆欠奉，何不直接叫本地人才前往大灣區發展？鄧指，留意到由於香港欠缺生產基礎及能力，近年不少測試、研發程序已被搬去深圳、東莞等地。他相信，若此趨勢延續下去，本港科技鏈將會出現被掏空的現象。

林鄭月娥﹕大灣區青年就業計劃提供逾1,400個職位空缺，詳情可見，【下一頁】

他亦指，考慮到香港市場規模較小，產品量產過程不一定要在香港進行，但他認為，香港要利用先天在科研上的優勢，在不同行業的產業鏈中上游部分（科學研究、測試產品等生產部分）爭取重要角色。

香港經濟轉型有迫切性

鄧希煒指，理解到金融業一直為本港經濟最重要支柱之一，但他強調，若香港繼續把目光只聚焦在金融業，而忽略發展香港的科研產業，將會令香港的經濟產業結構趨向兩極，剩下兩類產業–一種為非常高端、高收入的服務業、以及低收入的服務業。

香港首季GDP向上修訂至增長7.9%，詳情可見﹕【下一頁】

另外，從長遠方向去看，在未來經濟政策大方向上，港府一直以大灣區經濟融合作為主調，強調中港市場互通所帶來的好處。但鄧希煒指，香港產業結構單一的問題，是香港在未來五至十年內尚未完全融入大灣區，未能享受政策帶來的紅利時，便要著手處理的經濟難題，因此香港對經濟轉型的需求甚為迫切。

過往經濟產業政策欠缺統一方向

不過其實政府早在2009年時，便已提出要發展六大優勢產業，解決經濟產業單一問題。鄧希煒指，政府過往多年明白要投資新興產業，但在政策規劃層面上，政府一直推行短視、零碎的經濟產業政策，當中欠缺統一的方向，例如主要透過創新科技局投資不同行業、資助初創企業及中小企等。他表示，每項政策「碎碎埋埋加埋，係唔會影響到經濟（政策大方向）」。

他認為，政府應加強自身在栽培產業、培養人才的領導角色，為香港提供一套有系統性的經濟產業政策。

走出過去

鄧希煒坦言，其實香港早在90年代初期，便已出現高端工業，例如由香港人研發的本地芯片DragonBall（龍珠芯片）。從90年代至今，已過去逾二十年，鄧希煒直言，香港現時才著手推動再工業化，其實已起步得較遲。

但他認為，香港現時若要作出改變，仍為時未晚。他指，香港不需要留戀過去，把目光停留在昔日的工業，亦不需要從香港現時剩下來的工業或公司作為發展重點，反而應聚焦在新的科技研發，推動創新。

他亦表示，部分香港廠商對香港始終有一份感情，希望在香港做產品測試，但香港沒有足夠生產基礎，於是無奈之下，他們唯有將研發（R&D）搬到內地城市。

他指﹕

「他們不是沒有掙扎過......但香港整個氛圍，整套策略不能夠說服他們留在香港.......如果真心問他們的話，他們（對香港）仍然有感情。」 「他們願意捨棄少少（經濟利益），例如留在香港可能會減少20%效率，可能他們仍然會選擇留在香港。但如果100%（研發工作）都做不到，沒辦法，他們被逼去東莞。」

最後他表示﹕

「我覺得，始終會有任何人在某些時候，會願意犧牲經濟利益，留在某些地方。」

相關文章﹕

【香港經濟】金管局維持逆周期緩衝資本比率1% 余偉文：香港經濟初步復甦

【香港經濟】陳茂波：預期失業率會進一步下跌 未來會發行綠色零售債券推動經濟轉型

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚