【華為】華為繼續遭美列入黑名單　暫未對TikTok採取行動

近年內地電訊設備生產商華為遭美國多次制裁。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示,華府將繼續把華為列在貿易黑名單上,惟目前不會對短視頻平台TikTok採取即時行動。

Gina Raimondo接受雅虎財經訪問時直言,美國需要防範中國,透過大量投資本國項目,防止中國威脅美國的國家安全。

另一被受關注會否列入黑名單的TikTok,她於訪問時指,沒有關於TikTok的新聞(I have no news to break on TikTok),但華為依然列在貿易黑名單上,沒有理由認為會在名單裡剔除(there's no reason to think that they'll be coming off.)。她表示,自就任以來,已經將5至6家內地公司列入黑名單,其中包括1家電腦企業。

《華爾街日報》於早前報道指,拜登政府在今年2月擱置迫使TikTok出售美國業務的計劃,但該公司仍受到美國海外投資委員會(CFIUS)的潛在威脅。

記者:謝卓榮