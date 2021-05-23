【華為】華為繼續遭美列入黑名單　暫未對TikTok採取行動

近年內地電訊設備生產商華為遭美國多次制裁。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，華府將繼續把華為列在貿易黑名單上，惟目前不會對短視頻平台TikTok採取即時行動。

Gina Raimondo接受雅虎財經訪問時直言，美國需要防範中國，透過大量投資本國項目，防止中國威脅美國的國家安全。

另一被受關注會否列入黑名單的TikTok，她於訪問時指，沒有關於TikTok的新聞（I have no news to break on TikTok），但華為依然列在貿易黑名單上，沒有理由認為會在名單裡剔除（there's no reason to think that they'll be coming off.）。她表示，自就任以來，已經將5至6家內地公司列入黑名單，其中包括1家電腦企業。

《華爾街日報》於早前報道指，拜登政府在今年2月擱置迫使TikTok出售美國業務的計劃，但該公司仍受到美國海外投資委員會（CFIUS）的潛在威脅。

相關文章：【美國制裁】美聯邦通訊委員會專員籲收緊措施禁止華為、中興設備進入美國市場

【TikTok抖音母企】字節跳動張一鳴年底交帥印 「缺乏一些理想管理人員的技能」（第二版及附短片）

記者：謝卓榮