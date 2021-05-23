【iBond 2021】上商擬推iBond十免優惠 料債價掛牌首日高見104.5元

▲ 上商擬為iBond提供10免，且料債價首掛或高見104.5元。

再有銀行推iBond優惠，上商擬跟去年一樣，推豁免多項收費的十免優惠，而專家以本港通脹升溫，官債於6月24日在港交所（00388）掛牌，或可高見104.5元，一手（每手1萬元計）帳面賺450元，要是抽中3手，短炒客有望盡賺逾千元。

券商推出最新iBond認購優惠

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行有意為iBond提供十免優惠，條款或跟去年相若，包括豁免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入的經紀佣金、以及沽出的經紀佣金。

此外，綜觀已出招搶灘的銀行，以工銀亞洲享9免、大新（02356）享10免為最多豁免；券商方面，耀才證券（01428）有11免，盈立證券（uSMART）更多達18免。

銀行推出最新iBond認購優惠

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官債已變銀行與經紀行的主戰場，華盛證券新近也加入戰團，為iBond新舊客提供8免優惠，包括：免認購費、託管費、到期贖回費、經紀佣、交易佣金、存倉費、融資利息及按金，但限抽3手。此外，連大行也提早出擊，中銀香港（02388）已通知客戶，標榜「認購iBond、費用全免、一機在手、瞬間完成」。輝立證券產品拓展部經理杜麗儀建議避險族抽5手，冀增中籤機會，且因應客戶對保本定息工具興趣甚大，故本周三（26日）特設網上課程，教授抽iBond攻略。

專家料iBond回報或有驚喜【下一頁】

而經濟專家也料通脹升溫，市場由此推斷iBond保底價或有驚喜，超逾兩厘。上周五（21日）統計處公布4月份整體通脹（CPI）升0.7%，今年首4個月累升0.9%。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷對媒體說，料本季CPI按年約升1%，但第3季抽升4.5%。

另方面，陳志偉以4大主因，相信新一批iBond將旺丁又旺財，包括：（1）現時港元存息處於低水平，畢竟1個月拆息不足0.1厘; （2）最近股市又較波動；（3）現時亦未如上年般有超大型IPO上市，去年史上集資王螞蟻招股，與官債撞期，搶奪資金；（4）加上iBond具靈活性、長揸短沽也可，所以預期今年認購金額，以及人數有機會較去年上升。

另外，陳志華預期，iBond上市首日有機會升至104.5元，較面值帳面賺約4.5%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪