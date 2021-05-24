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【農業科技】農業科技改變種植方式　鬧市設農場不受空間局限

商業 11:00 2021/05/24

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Sustenir Agriculture今年透過流動車向消費者免費派發羽衣甘藍，宣傳品牌。

香港人重視健康和食物安全，為避免「病從口入」，對標榜天然、有機或營養價值較高的蔬菜需求漸增。但香港寸金尺土，發展農業不易，業界更要善用每一寸空間。有農業科技公司採用埀直農場（Vertical Farming）與移動農場等方式，嘗試以創新方式發展本地農業。

主售沙律菜的綠芝園（Farm66），其創辦人兼行政總裁譚嗣籇認同，本地種植蔬菜需求增加。他解釋，銷售沙律菜有旺淡季之分，暑假較聖誕節暢旺，銷售額平均高一倍。然而，今年天氣提早炎熱，令著重體態健美的人，提早「食菜瘦身」，帶動其銷售額按年增加20%。

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惟本地種植的蔬菜成本較高。譚以其沙律菜為例，每斤售價60元至70元，價格上難與其他平價蔬菜比較。但他稱，著重健康和食物安全的人，願意購買。為了節省成本，他將位於本地工廈的室內農場設為垂直農場，指出埀直耕作可使用室內每一寸空間，以減低租金成本。

新加坡農業科技公司Sustenir Agriculture，亦於兩年前在屯門建立垂直農場。種植及銷售羽衣甘藍等「超級食物（Superfood）」，目前每年生產約120噸蔬菜。

該公司聯合創辦人兼行政總裁Benjamin Swan稱，本地消費者在疫情下重視健康的生活方式，選購蔬菜時更常考慮新鮮度和營養價值，令相關需求急劇增加。為了擴大銷售，零售點於去年由逾60個增至逾100個，並且今年亦透過流動車向消費者免費派發羽衣甘藍，同時宣傳品牌。

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設立農場不只限於指定空間。有售香草的「水耕細作」行政總裁麥嘉晉，以「移動農場」的概念，以可移動的組件組成種植設施，容許在室內任何地方組裝。他指，可以在超市、餐廳或會所等擺放，提供「即摘即食」的蔬菜。該企暫時提供香草，未來會繼續推出生菜等其他種類蔬菜。

不同品種的農作物銷情，會按季節而變化。麥嘉晉坦言：「香草近聖誕和新年會更大需求」，皆因烹調節慶食物，需要使用較大量香草。他稱，整體銷售額平均按月錄雙位數字增長。本地個別品種銷售方面，尤以羅勒和迷迭香最為暢銷。

記者：馬意文

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