拜登連續兩次叫錯稱呼 唔識分總統同總理？

現年78歲的拜登屬美國史上最高齡總統，早前曾多次出現口誤、甚至忘記國防部長名字，其健康一直備受關注。拜登上周五（21日）與南韓總統文在寅會面時，二人向韓戰老兵頒發勳章時，錯誤把文在寅職位說成「總理」。拜登在上周四晚上與以色列總理內塔尼亞胡討論以巴停火時，亦口誤把內塔尼亞胡當成「總統」。

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美國總統拜登（Joe Biden）上周五（21日）與南韓總統文在寅會面，二人向94歲的韓戰老兵帕克特（Ralph Puckett）頒發榮譽勳章時，表示南韓人民沒有忘記他的貢獻，這亦是南韓「總理」（prime minister）出席儀式的原因。拜登把文在寅總統的職位，當成總理。而南韓總理是金富謙，而不是文在寅。

在上周四（20日），拜登與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）討論以巴衝突停火時，亦錯把內塔尼亞胡的職位叫成「總統」（president），令人質疑他的身體狀況。

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事實上，拜登自就任總統以來，已多次發生口誤及記錯名情況。他在今年3月出席白宮致辭時，忘記了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin） 的名字，更以「管呢個機構嘅人」來形容奧斯汀。 此外，拜登同月將自己副手美國副總統賀錦麗稱為總統，亦是他第2次把賀錦麗叫成總統。

責任編輯：郭麗明