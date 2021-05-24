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【人工智能】NBA球隊引入數據分析工具　加強球員表現並助與粉絲互動

科技 09:00 2021/05/24

分享：

應用影像大數據工具 NBA球隊參考數據助決策

人工智能分析深入各行各業，專業運動隊伍亦大量透過數據分析運動員表現，以求提升賽果。NBA的奧蘭多魔術隊日前就分享，運用雲端分析工具，可以儲存並分析過去20年來自超過18個來源，多達10萬個球員的數據。

奧蘭多魔術隊籃球數據分析總監David Bencs，商業分析軟件與服務供應商SAS的年度會議SAS Global Forum分享，該隊伍在雲端上部署視覺數據挖掘與機器學習工具，透過大數據進行分析。他表示，在雲端部署可以提高分析數據的效率，並可透過機器學習深入了解數據，以往需觀看數百小時片段所獲得的資訊，現在輕而易舉便能找到。

捕捉球員影像 分析賽果

據了解，魔術隊近年在球隊決策——由羅致球員、編排上場陣容以及戰術決策等——增加參考大數據，但數據量激增是挑戰，例如針對球賽表現，現時球場的攝影機會全場捕捉籃球與十個球員的位置，頻率為每秒更新25次。David Bencs續解說，數據可幫助球隊更深入了解賽事，明白勝敗的原因。他指出，對數據分析師而言，挑戰來自要選擇，到底向球隊領導層以及球員提供多少資訊，才足夠讓球隊解難並進行預測。

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該隊的高級副總裁（商業策略）Jay Riola 亦表示，該隊近年在與球隊粉絲的互動上，積極運用人工智能，例如球隊手機應用會在開場前推送賽果預測、並設有不少與球場內的設施服務互連的功能，提升觀賽體驗。透過創新應用，球隊成功提升會員忠誠度、售票率等商業表現。他續指，球隊未來該隊會增加運用虛擬實境、物聯網裝置等，藉助數據提升粉絲的觀賽體驗。

SAS在會議上宣布，該企雲端原生的人工智能、數據分析及管理平台SAS Viya，由去年起支援微軟Azure，將會提升支援Amazon Web Services及Google Cloud，並會今年稍後擴至Red Hat OpenShift。該企首席資訊總監Jay Upchurch表示，尊重客客戶選擇其他雲端供應商的決定，希望協助企業利用現有的雲端投資，實現數據分析目標。

責任編輯：周俊霖

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