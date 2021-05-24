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剛果火山熔岩噴發滿天通紅 近200萬人受災（多圖）

環球社會熱點 08:05 2021/05/24

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非洲國家剛果民主共和國境內近日發生火山爆發，大量熔岩噴發後直衝城市，瞬即滿天通紅。近200萬民眾需要急救撤離，尋找安全地方避難，當地官員指情況非常嚴峻。今次亦是火山自2002年，再次爆發。

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位處東部的尼拉貢戈火山（Nyiragongo）爆發後，熔岩急速流向附近城市戈馬（Goma）。當地官員上周六（22日）宣布，戈馬民眾需要緊急撤離，估計近200萬人受影響。官員指情況持續惡化，熔岩已流經戈馬市並衝向機場，極有可能到達基伍湖​(Lake Kivu)。

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目前未知火山爆發帶來的實際損傷數字，但當地居民指熔岩曾淹沒一條高速公路，並衍生出分支流向鄰國盧旺達。當地民眾形容火山爆發後，天空突然一片紅，空氣中滲著硫磺氣味，火山口發出的巨大火焰肉眼可見，不過爆發並無產生地震。民眾早已開始逃離，街道人頭湧湧，攜帶家當遠離火山。盧旺達海關指，據報已有約3,000人從剛果越境進入。

現場片段

當地官員指今次尼拉貢戈火山爆發與2002年時差不多，熔岩同樣流向戈馬市，但目前難以預測流向。尼拉貢戈火山2002年的爆發奪去250人的性命，令12萬人無家可歸。至今，尼拉貢戈火山仍是全球其中一座活火山，亦是當中最危險的一座。

責任編輯：吳漢培

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