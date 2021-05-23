維珍銀河首次成功載人太空飛行 太空旅行商業化重要一步

英國億萬富豪布李察·布蘭遜（Richard Branson）旗下的美國維珍銀河公司（Virgin Galactic），於當地周六成功發射太空船「團結號」（VSS Unity），當時船上載有8名飛行員及乘客，是首次載人太空飛行。維珍銀河形容今次測試為太空旅行商業化踏出重要一步。

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是次測試在當地周六早上上午10時35分在新墨西哥州進行，載着「團結號」的太空梭運輸機VMS Eve起飛後爬升至約4.4萬英尺高空，之後「團結號」憑其火箭引擎加速至音速3倍，爬升至29.3萬，之後重新進入大氣層並滑翔下降，約50分鐘後，「團結號」在較早前起飛的美國太空港跑道降落。

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周六的實驗成功是維珍公司向太空旅遊計劃目標邁出的最新一步，是公司完成的第三次飛行。 前兩次飛行分別在2018年底和2019年初。迄今已有約600人預訂了維珍銀河公司太空旅行機票， 每張售價在20萬至25萬美元 。

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責任編輯：陳楚琨