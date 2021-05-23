【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息

▲ 中資行及擅打高息牌的中小行，近日齊劈人民幣存息。

美滙指數在90關口爭持，間接令包括人民幣等非美貨幣轉強，港銀亦展開人民幣定期存款的減息浪，近期共有4間中小行齊齊減息，如擅打高息牌的建行亞洲，上周五（21日）全面削低3個月或以上的存息，大眾銀行及華僑永亨更撒兩厘息，招商永隆亦減息等。專家預計，人民幣減息潮料持續至臨近半年結，畢竟現市況以美國通脹威脅暫降温，最快可能要明年底才加息，既然美息難上，美滙指數更失守90大關，反觀人民幣在負面消息下仍相對處於高位，例如上周四（20日）歐洲議會以大比數否决中歐投資協訂等，但在岸價兑美元在亞洲收盤仍穩守6.4337，按理港銀暫毋須逆市鬥加息吸存。

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此外，經歷自5月起人民幣定期存款的降息潮，現時3個月年息以招商永隆的2.45厘為高息王，半年期年息是南商及招商永隆的2.45厘居首，而一年定期存款以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.7厘為冠絕全城，但此破頂息仍低於上周五離岸一年拆息的2.97厘，凸顯同業暫未再以蝕息搶存。

中小行港元定存推3.28厘破頂息【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國4月核心通脹顯著升溫，該行早前已多次提及，美國不少經濟環節逐步回復正常，而4月份的物價升幅超出預期，上升4.2%，或正體現了這看法，當中酒店及機票價格急升可視作暫時性。不過，日前當地公布的非農業就業職位增幅卻遠遜預期，凸顯目前通脹步伐仍存在明顯不確定性。

黃栢寧補充，預計聯儲局會觀察4月由臨時性因素帶動的物價強勁上升，以至未來幾個月的數據，對評估物價上漲的持續性將很重要，且料最快今年第4季縮减買債規模，明年底可能恢復加息。

黄栢寧又指，美滙指數3個月內的預測為92.14，6至12個月預測為93.82，長線預測則為94.07。他同時預期今年美國10年期債息波幅區間，或處於1.5至2厘，未來有機會進一步上試2.5厘。至於人民幣兌美元前景，料3個月目標為6.45，未來半年至1年為6.35，長線目標5.6。大新（02356）經濟師溫嘉煒料，人民幣滙價年內高低位介乎6.3到6.7。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪