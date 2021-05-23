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【創業兵團】食材採購員斥百萬創業　助餐廳入貨數碼化

科技 18:59 2021/05/23

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食材採購數碼化 B2B平台FoodBuyer助餐廳減入貨煩惱

「餐廳顧客結帳、外賣已開始數碼化，但食材入貨系統卻仍非常原始，要以人手、電話跟單，為何不能以數碼系統處理問題？」曾任職酒店餐廳採購部門多年的朱創城（Alan），兩年前離開本職創業，看準食品批發商數量繁多、行業未夠數碼化的痛點，開設食材採購平台FoodBuyer，亦冀針對小型餐廳客戶的營運需要，減輕入貨方面的負擔。

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Alan分享，他從事食材採購工作一段時間後，發現行業具數碼化潛力，並曾於2015年嘗試開發網上資訊平台，「當時欠缺經驗與資金，運作概念亦太簡單。」Alan坦言當時亦只是以兼職心態創業，最後無疾而終。至2019年，他發現情況有所改變，行業前輩王鴻剛鼓勵Alan再一次嘗試創業，更加入團隊任總經理，Alan表示，前輩有江湖地位，對接觸客戶的幫助甚大。

輸入食材清單 AI運算訂貨安排

FoodBuyer團隊於2019年底組成，早期Alan等人主力確立平台運作模式，去年中開始與食材供應商討論，了解他們關注的事宜，至今年3月平台正式運作。Alan補充，開始準備後不久疫情爆發，卻讓網購蓬勃起來，批發商對綫上業務有更多認識，推動網上平台已有「天時」。

大眾對電商平台已不陌生，Alan介紹，其批發平台表面上與電商平台分別不大，但背後運作較複雜，「主要因與供應商對接，他們各有價格、車期、最低運送量等設定，當餐廳買家輸入所需食材清單後，平台經AI運算會顯示最合適訂貨安排，用戶下單後供應商各自發貨。」他解釋，一間餐廳一天或要買多款菜蔬、各種肉類以及酒水等，小型食肆要滿足最低發貨金額要求，加上資訊不流通，負責人未必熟悉各種食材市況，結果為求簡便只靠熟悉的供應商包辦食材，未必能獲取最理想入貨價。

平台的智能配對功能能運算出價格最低的供應商組合（FoodBuyer提供圖片）

他續指，平台並不會像其他網購平台般從定單中與供應商拆帳，收入來源主要來自合作供應商的廣告費用，目前正與不同供應商磋商，策劃在平台作宣傳推廣，冀未來3個月至半年左右，開始有收入。

平台於3月初上綫，他透露，現時約有30個供應商登錄平台，涵蓋貨種包括海鮮、凍肉、蔬菜、中西雜貨、南貨、甜品原料、飲料等，至於使用他們下單的餐廳逾10間。他強調，現時冀盡快吸引食品批發商加入平台，並加強對餐廳用戶的推廣，目標本年內把合作供應商及餐廳數目提升至逾500間。他透露，至今整個項目的投資額將近100萬元。

記者：周俊霖

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