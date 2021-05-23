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【馬來西亞疫情】近7,000宗確診破紀錄 收緊防疫措施

環球社會熱點 19:01 2021/05/23

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馬來西亞新冠肺炎疫情持續嚴峻，感染人數不斷上升，周日單日新增6,976宗新冠肺炎確診，創當地單日確診紀錄新高，同時亦連續5日新增逾6,000人確診。馬來西亞上周六宣布，要求商場﹑食肆及商店自周二起縮短營業時間，公眾交通工具接載乘客人數上限減少一半。

馬來西亞確診急升 全國封城至6月 【下一頁】

馬來西亞政府公布最新確診人數，周日（23日）單日新增確診數字創當地單日紀錄新高，確診數字連續第5日破6,000宗。作為經濟重鎮的雪蘭莪州（Selangor）仍然是疫情最嚴重的州分，單日新增2,235宗確診。馬來西亞至今錄得逾51萬新冠肺炎個案，共2,199人死亡。

馬來西亞政府上周六（22日）宣布，所有商場、食肆及店舖於周二（25日）起縮短營業時間，由早上6時至晚上10時、縮短至早上8時至晚上8時，公眾交通工具接載乘客人數上限至一半，容許80%公務員在家工作，並建議私人企業安排40%員工在家工作，減低工作環境人口聚集。

馬來西亞經濟重鎮料全面封城 疫情倘不降溫 【下一頁】

馬來西亞早前已加緊防疫，宣布全國封城至下月初，但商業和經濟活動仍可繼續。而民眾如因工作、緊急事務、醫療、探望伴侶及接種疫苗，才會獲豁免跨省旅行。但如今疫情未見緩和，雖然當地政府反對再度實施如去年3月的全面嚴格封城，但呼籲民眾自覺，進行最少兩周的自我防疫，避免再度增加確診人數，為醫療系統帶來壓力。

馬來西亞的重症病房（ICU）使用率達90%以上，其中吉隆坡及周邊地區，ICU容量已達113%，部分醫院被迫把其他病房改為ICU使用。

責任編輯：郭麗明

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