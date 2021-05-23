【共享辦公室】WeWork遭遇疫情衝擊　首季客戶按年大減3成  

▲ ​​​​​​​WeWork今年首季客戶按年減少了30％，同期收入更幾乎減少一半。

疫情期間，靈活辦公模式甚至在家工作成主流，亦對共享辦公室營運商WeWork帶來重大衝擊。該企今年首季客戶按年減少了30％，同期收入更幾乎減少一半。

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《The Guardian》報道， WeWork今年第一季度虧損21億美元（約163.8億港元），比去年同期錄得的5.56億美元（約43.4億港元）虧損高出近3倍。該公司首季營收亦按年減少近5成，至5.98億美元（約46.6億港元），同時更流失近20萬名會員，相比去年3月時的69.3萬會員，目前減至49萬名。

此外，WeWork為了進行財務及架構上的重組，亦花費了一筆。《聯合新聞網》報道提及，該企在今年首季花費約達4.94億美元（約38.5億港元）相關支出，相比去年同期的5600萬美元支出明顯大增加。而先前與已離開公司的聯合創始人Adam Neumann進行和解協議，也支付了4.8億美元（約37.4億港元）費用，使WeWork在今年第一季虧損擴大。

不過，自去年2月Sandeep Mathrani接任新任執行長一職後，並再次籌集資金維持運作，預期可在今年第四季內恢復盈利。該企也表示，隨著各地限聚放寬，員工逐漸返回辦公地點，開始看到行業前景復甦的跡象。另一方面， WeWork目前亦計劃重新規劃掛牌上市事宜，預期該企可至2024年的全年營收可增至70億美元（約546億港元）規模。

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責任編輯：蘇穎琪