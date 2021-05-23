【MPF】滙豐僱員可扣稅自願性供款 共收逾1.6萬份申請

▲ 打工仔若於上年已開立可扣税自願供款(TVC)，緊記申報TVC扣税優惠。

逾260萬打工仔已收到個人報稅表的綠色炸彈，若以郵遞繳交稅單，現已進入倒數階段，須於6月3日前須辦妥寄給稅局。打工仔如於上一個報稅年度已參加強積金（MPF）僱員可扣稅自願性供款（TVC），記緊同時在稅單填報。此外，早作籌謀的格價族，假如想在來年也享此扣稅着數，現時MPF5大龍頭、如滙豐（HSBC）及中銀保誠，亦有提供TVC優惠，最高更享4500元的紅利回贈。另方面，BCT銀聯、滙豐及中銀保誠3間受託人皆指，疫下上班族參加TVC並未減少，且不乏大手筆盡供6萬元。

MPF專家拆解，TVC是扣稅三寶中較受捧，因供款銀碼頗靈活，而業界提供的着數，主要以基金單位回贈，令在職者享額外紅利獎賞，變相令管理費減價。

積金局：理解社會期望強積金收費再降低【下一頁】

以下是3間MPF供應商的TVC最新狀況，滙豐回應本報查詢指，截至今年3月31日為止，共收到超過16,000份TVC申請，反映客戶的反應非常理想。在滙豐強積金可扣稅自願性供款中，超過73%客戶都以月供形式進行，而當中平均每月供款約5000元，相當於每年6萬元。

問及跟上年比較，有否因新冠病毒衝擊令TVC驟減。滙豐發言人指在2020/2021財政年度，滙豐強積金的平均每月可扣稅自願性供款帳戶數目，比上一個財政年度增加超過50%，可見疫情持續未有令TVC驟減。

談及TVC的優惠，發言人透露，由即日起至2022年3月31日，若成員在滙豐強積金作可扣稅自願性供款，將獲高達3,000元紅利單位回贈。至於「積金好僱主」公司或機構的僱員，最多可獲高達4,500元紅利單位回贈。而成員須於今年4月1日至2022年3月31日開立全新可扣稅自願性供款帳戶，方可享此優惠，詳情可瀏覽滙豐強積金網頁。

4月強積金成員，平均進帳5286元【下一頁】

那邊廂，BCT銀聯集團回覆，縱使疫情持續，2020/21課稅年度與2019/20課稅年度相比，有關供款總額及人數均上升超過20%。

BCT且留意到，愈來愈多人善用電子途徑開立TVC戶口，這或許與疫情有關。在2020/21課稅年度開立BCT TVC戶口的人士中，近半數是使用網上自助平台「BCT慳稅e道」開戶的，較上年課稅年度的28%佔比大幅上升。

BCT發言人又說， 而2020/21課稅年度，僱員的平均供款額、以及最大供款額，與上一個年度的情況相若，平均供款額為5萬多港元，以盡量享得最高可扣稅額。

BCT發言人提醒大眾，現在是報稅季節，如果成員於2020/21課稅年度曾作出TVC供款，記緊在填寫報稅表時申報。BCT已向TVC成員發出「可扣稅自願性供款摘要」，助其填寫報稅表。而 2020/21課稅年度剛結束，BCT正籌備TVC的新優惠，將適時公布。

此外，中銀保誠透露，自TVC推出以來至今，帳戶總數及平均資產值，按年亦有增加。

中銀保誠信託發言人補充，中銀保誠簡易強積金計劃正提供管理費回贈優惠予TVC成員，而另一MPF計劃、我的強積金計劃，供款人若符合成員年資、以及平均資產值要求 （與其他強積金帳戶一併計算），亦將可獲取單位回贈，詳情參考公司網站。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪