  • 31°C
香港時間 : 2021523日 (日) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】滙豐僱員可扣稅自願性供款 共收逾1.6萬份申請

Hot Talk 18:17 2021/05/23

分享：

打工仔若於上年已開立可扣税自願供款(TVC)，緊記申報TVC扣税優惠。

逾260萬打工仔已收到個人報稅表的綠色炸彈，若以郵遞繳交稅單，現已進入倒數階段，須於6月3日前須辦妥寄給稅局。打工仔如於上一個報稅年度已參加強積金（MPF）僱員可扣稅自願性供款（TVC），記緊同時在稅單填報。此外，早作籌謀的格價族，假如想在來年也享此扣稅着數，現時MPF5大龍頭、如滙豐（HSBC）及中銀保誠，亦有提供TVC優惠，最高更享4500元的紅利回贈。另方面，BCT銀聯、滙豐及中銀保誠3間受託人皆指，疫下上班族參加TVC並未減少，且不乏大手筆盡供6萬元。

MPF專家拆解，TVC是扣稅三寶中較受捧，因供款銀碼頗靈活，而業界提供的着數，主要以基金單位回贈，令在職者享額外紅利獎賞，變相令管理費減價。

積金局：理解社會期望強積金收費再降低【下一頁

以下是3間MPF供應商的TVC最新狀況，滙豐回應本報查詢指，截至今年3月31日為止，共收到超過16,000份TVC申請，反映客戶的反應非常理想。在滙豐強積金可扣稅自願性供款中，超過73%客戶都以月供形式進行，而當中平均每月供款約5000元，相當於每年6萬元。

問及跟上年比較，有否因新冠病毒衝擊令TVC驟減。滙豐發言人指在2020/2021財政年度，滙豐強積金的平均每月可扣稅自願性供款帳戶數目，比上一個財政年度增加超過50%，可見疫情持續未有令TVC驟減。

談及TVC的優惠，發言人透露，由即日起至2022年3月31日，若成員在滙豐強積金作可扣稅自願性供款，將獲高達3,000元紅利單位回贈。至於「積金好僱主」公司或機構的僱員，最多可獲高達4,500元紅利單位回贈。而成員須於今年4月1日至2022年3月31日開立全新可扣稅自願性供款帳戶，方可享此優惠，詳情可瀏覽滙豐強積金網頁。

4月強積金成員，平均進帳5286元【下一頁

那邊廂，BCT銀聯集團回覆，縱使疫情持續，2020/21課稅年度與2019/20課稅年度相比，有關供款總額及人數均上升超過20%。

BCT且留意到，愈來愈多人善用電子途徑開立TVC戶口，這或許與疫情有關。在2020/21課稅年度開立BCT TVC戶口的人士中，近半數是使用網上自助平台「BCT慳稅e道」開戶的，較上年課稅年度的28%佔比大幅上升。

BCT發言人又說， 而2020/21課稅年度，僱員的平均供款額、以及最大供款額，與上一個年度的情況相若，平均供款額為5萬多港元，以盡量享得最高可扣稅額。

BCT發言人提醒大眾，現在是報稅季節，如果成員於2020/21課稅年度曾作出TVC供款，記緊在填寫報稅表時申報。BCT已向TVC成員發出「可扣稅自願性供款摘要」，助其填寫報稅表。而 2020/21課稅年度剛結束，BCT正籌備TVC的新優惠，將適時公布。

此外，中銀保誠透露，自TVC推出以來至今，帳戶總數及平均資產值，按年亦有增加。

中銀保誠信託發言人補充，中銀保誠簡易強積金計劃正提供管理費回贈優惠予TVC成員，而另一MPF計劃、我的強積金計劃，供款人若符合成員年資、以及平均資產值要求 （與其他強積金帳戶一併計算），亦將可獲取單位回贈，詳情參考公司網站。

相關文章：【MPF】美股MPF基金受捧 專家提醒高追風險

【MPF】理柏：4月強積金平均回報1.89%　美股基金大幅跑贏

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀保誠 BCT銀聯 滙豐控股（00005） 著數優惠 強積金自願性供款 強積金 強制性公積金計劃管理局 財富及退休規劃 退休組合

上一篇文章

【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息

下一篇文章

【虛擬資產】財庫局許正宇﹕擬修改建議　容許海外公司申領牌照提供虛擬資產服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）