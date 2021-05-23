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萬達退出AMC董事會　累計收回約115億元、僅保留少數股權

宏觀解讀 18:12 2021/05/23

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大股東中國萬達集團於2月份進行一次股份轉換。

大連萬達集團於官網公布，公司已全部退出美國連鎖戲院AMC（美：AMC）董事會，累計收回14.76億美元（約115.13億港元），惟未有披露餘下的少數股權數目。

萬達集團於2012年5月，以7億美元（約54.3億港元）收購美國AMC公司100%的股權。完成收購AMC後，更推動AMC成功上市及併購。

AMC亦在官網發聲明表示感謝萬達過去10年的陪伴，AMC娛樂董事會主席兼CEO Adam Aron表示，萬達一直是AMC娛樂絕佳的股東，在控股期間，AMC更成為全球最大的電影院運營商。

自去年開始受到疫情影響，電影院需求大減，拖累股價表現，不過此前美國散戶爆買AMC於今年1月份，股價多日錄得翻倍升幅，股價更高見20.36元。截至上周五收市，AMC收報12.08元，跌3.85%，市值達54.4億美元。

萬達表示，據萬達聚焦國內的發展戰略，萬達從2018年開始逐步退出AMC控股權。截至今年5月，萬達全部退出了AMC董事會，僅保留AMC少數股權，累計收回14.76億美元。截止目前，萬達海外所有投資退出時均有收益。

萬達提到，萬達電影與AMC將簽署長期戰略合作協定，開展定期交流、培訓，雙方將在全球及中國大陸地區相互支持，互利共贏。

早前報道指，AMC曾於今年2月份向美國證券交易委員會（SEC）提交一份文件中顯示，其大股東中國萬達集團進行一次股份轉換，其所持AMC的B級普通股轉換成了A級普通股。

相關文章：大股東萬達轉換股份擬鋪路售股 AMC股價跌逾一成

【王健林負翁】AMC院線傳破產萬達否認　王健林全球20%票房夢碎

記者：謝卓榮

美股 AMC（美：AMC） 收購 美國

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