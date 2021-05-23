【北水ETF】內地17隻科指ETF獲批 北水續南下爭吸科網股

▲ 恒生科指上周急升逾6%，重返8000關，市料有助北水科指ETF的銷情。

雖然內地5隻恒生科技指數ETF首募僅吸金38億元（人民幣，下同），遠較目標募資額260億元低，但內地媒體引述基金專家指，業界仍熱衷布局港股科技指數，因A股較缺乏龍頭優質科網股， 難怪業界爭相推專攻「港版納指」的主題產品，單以5月份計，更罕現17隻港股科技類ETF已過關。

內媒指， 今年以來，港股受到投資者追捧，1月份正值港股大時代，南下資金3202.9億元，創下歷史新高，使港股ETF產品受關注。

而截至上周一（17日），市場上有三大類、共9隻港股科技類指數產品獲批，分别是：中證港股通科技ETF、恒生港股通中國科技ETF、以及中證香港科技ETF（QDII）。

港科技股強勢，吸引內地推科指ETF產品【下一頁】

寶新金融首席經濟學家鄭磊拆解，近期獲批的港股科技類ETF，其中有不少是投資回歸的中概股，過往境内投資者很難參與這類股票，如今可以通過ETF，押注最核心兼且最具成長性的公司，因此基金公司布局港股科技指數的意願較高。

9家北水基金快將推上述ETF，包括景順長城、華泰柏瑞、鵬華、國泰、海富通基金，皆屬於中證港股通科技ETF，其投資標的均為港股通，上限為50隻。那邊廂，招商和南方基金追蹤中證香港科技ETF（QDII），成分股不限於港股通，惟數量不得超逾50隻。至於平安與銀華產品為恒生港股通中國科技ETF，港股通標的上限是30隻。

據悉， 這類科技指數一般為完全被動式指數基金，採用完全複製法，即按照成分股在標的指數中的基準權重，來構建指數投資組合，並根據標的指數成分股、及其權重的變化而作相應調整。

若連同最近搶閘推出的恒生科指ETF，追蹤恒生科技指數的8家公募基金，分别為易方達、華夏、嘉實、博時、華安、大成、以及華泰栢瑞南方東英基金，而天弘暫未把焦點產品上架。

北水ETF吸金額少於目標【下一頁】

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長暨教授盤和林接受《證券日報》訪問表示，本月多隻港股ETF集中獲批，說明金融機構在着力打通港股的投資渠道，提供更多涉足港股科技股的渠道。同時，一些科技股從美股回流到港股上市，ETF也為港股引入流動性。況且，ETF的優勢在於費率低，又能分散風險。再者，這些跨境ETF，可拓闊内地散戶投資渠道，也為港股帶來流動性增量，堪稱雙贏局面。

問及目前港股是否成為公募基金新的掘金地，盤和林認為，公募基金的主力市場一直是A股，但是A股互聯網企業比較稀缺。然而，過去二十年，是互聯網時代，内地股市投資人沒有分到互聯網的發展红利，所以此時公募基金集中發行ETF，是補足這渠道的缺憾。公募基金的確關注港股， 南下資金配置增加將是持續性的，畢竟基金經理對港股科技股普遍抱有樂觀態度，皆因新經濟未來都是內地經濟的重要支柱。

另方面，內地新批9隻公募REITS，明天（24日）開始詢價，目標募集金額共300億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪