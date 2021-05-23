【美國疫情】新確診7日平均數跌穿3萬 三藩市有醫院新冠患者清零

美國接種新冠疫苗進度理想，當地新冠肺炎疫情大幅緩和，美國每日平均新冠肺炎確診7日平均數跌至3萬宗以下，創11個月新低。其中三藩市有醫院出現零新冠肺炎病患者，是疫情爆發以來首次出現，美國多個州分亦相繼放寬防疫措施。

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據ourworldindata統計，美國截至周六所錄得的7天平均感染數字為25,843宗，平均確診宗數創自去年6月19日以來新低，是今年初感染高峰期的10分1。

華盛頓大學健康指標與評估研究所的一項模型預測，估計至8月中旬，日均確診人數跌至7,000宗以下，死亡人數將少於120人，大約是目前感染人數的5分1，是去年3月以來新低。

三藩市最大的醫院之一，San Francisco General Hospital首次出現零新冠肺炎患者。此外，由於疫情緩和，部分州分已相繼放寬防疫措施，其中紐約、康涅狄格州及新澤西州容許企業已於周三起全面啟業，加州則將於6月15日實行相同措施。

拜登（Joe Biden）政府發布的新冠病毒概況報告中，把美國大多數地區定義為低至中度新冠病毒感染風險。報告亦指，有694個縣的傳染水平高仍然高企，但數量已減少至不足4月份時的一半。確診數字高企的地區包括，深南部地區（Deep South）的亞拉巴馬州、喬治亞州等、洛磯山脈及西北部地區。

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拜登計劃於7月4日前有7成民眾能接種首劑疫苗，當地目前有逾60%成年人已接種首劑新冠疫苗，當中有48.4%民眾已完成接種兩劑新冠疫苗，但民眾接種疫苗的速度卻明顯放緩。美國上周每日平均只有180萬接種新冠疫苗，接種疫苗大數較4月中大跌一半，某些州分亦開始減少訂購疫苗。

因此，部分州分透過獎勵措施「谷針」，其中俄亥俄州推出大抽獎，每星期抽出1名接種新冠疫苗的人發放100萬美元（約780萬港元）獎金。該州推出抽獎措施後，新冠疫苗接種率顯著上升。

責任編輯：郭麗明