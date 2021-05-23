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【新冠疫苗】德州醫院強制接種 唔打就炒魷

環球社會熱點 17:42 2021/05/23

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為提高新冠疫苗接種率，全球推出不同鼓勵計劃，提供誘因吸引民眾接種。美國德州一家醫院為提升接種人數，強制醫療人員接種，不願接種者將要另謀高就。不過此舉或許會釀成法律問題，而同類爭議亦在全美逐漸浮現。

【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種 【下一頁】

德州的休斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）早於3月時，要求旗下醫療人員在6月7日前，必須接種新冠疫苗，否則便會解僱。最終2.6萬員工中的98%在限期前接種。企業風險及保險總監因拒絕接種，而遭院方開除。

德州州長阿博德（Greg Abbott）曾表明，禁止強制接種疫苗，醫院的做法可能會造成法律問題。以護士布里奇斯（Jennifer Bridges）為首的醫院員工拒絕強制接種，不願意被迫接種，並威脅控告院方。布里奇斯願意接種任何疫苗，但認為新冠疫苗需要進一步研究。

【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利 【下一頁】

來自佛羅里達州的挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）要求所有員工及客人，在上船前必須接種疫苗，但州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）明令禁止商戶只服務已接種人士，因此雙方陷入僵局。

美國律師拉澤爾遜（Wendy Lazerson）表示，目前有36州有意立法，禁止公司強制員工接種疫苗，或是限制未接種者獲得服務或產品。但拉澤爾遜強調，不同城市﹑州分乃至聯邦政府可能對強制接種的限制不同，強制接種恐怕會極大法律衝突。

責任編輯：吳漢培

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