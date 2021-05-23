稱「避免和外國人用餐」 日本茨城縣發佈防疫指南引爭議

日本疫情仍然嚴峻，防疫措施未見放寬，日本茨城縣潮來市的保健所近日所派發的防疫指南就引發爭議，指南建議家中有僱用外國人工作的農家應「避免和外國人用餐」，被指涉及歧視。目前該份文件已撤回。

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據日本廣播協會（NHK）報道，本月19日到20日期間，該保健所於向潮來市政府和農協發送了一份防疫指南。指南中建議僱用外國人的農家應遵循 「避免和外國人一同用餐」、「和外國人交流時必須戴上口罩」等防疫原則，更稱與外國人密切接觸後感染新冠的情況時有發生。

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NHK報道稱，該防疫指南發出後引起了爭議，並已於21日緊急撤回了這份指南，並表示指南的內容有「不恰當之處」。潮來保健所在接受NHK採訪時表示，這份指南並沒有對外國人差別待遇的意圖，對於其中引發誤會的言論感到抱歉。

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責任編輯：陳楚琨