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【虛擬資產】財庫局許正宇﹕擬修改建議　容許海外公司申領牌照提供虛擬資產服務

宏觀解讀 18:14 2021/05/23

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許正宇指，考慮到虛擬資產的定義日後可能會改變，是次政府建議的法律框架需提供一定靈活性。

港府上周五（21日）公佈有關虛擬資產服務提供者發牌制度的諮詢總結，擬落實推出虛擬資產交易發牌制度，並建議維持持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務的安排。財庫局局長許正宇發表網誌表示，當局擬修改內文建議，容許在其他地方成立但在香港註冊的公司，申請虛擬資產交易所牌照。

財庫局擬着手擬備《打擊洗錢條例》修訂條例草案，詳情可見﹕【下一頁】

許正宇指，在諮詢過程中，有意見認為，除了容許香港本地公司申請牌照外，香港應容讓海外公司在香港的監管制度下開展虛擬資產業務。許正宇表示，當局認同此意見，因此將修改早前公佈的建議，容許已經根據《公司條例》註冊的海外公司申請有關牌照。

不過，對於坊間有意見要求虛擬資產交易所應獲准向零售投資者提供服務，許正宇則指，由於虛擬資產的風險及價格波動性有別於傳統金融產品，當局未擬改變取態，認定在發牌制度初期，虛擬資產交易所應只被獲准服務專業投資者。

許正宇解釋，加密貨幣近日大幅波動，跟早前美國GameStop（美﹕GME）炒賣活動相似，當中或涉及投機行為性質，出於保護投資者角度，政府在考慮建議發牌制度的時候，需同時平衡監管及發展的需要，以保障投資者利益。

另外他亦指，由於許多虛擬資產以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿外交易的特性，擁有較大風險成為洗錢和恐怖分子籌集資金的工具，因此是次考慮建議發牌制度亦需防範洗黑錢等風險。

法律框架需提供一定靈活性

許正宇指，考慮到虛擬資產的定義日後可能會改變，是次政府建議的法律框架需提供一定靈活性，由證監會指定構成虛擬資產的特質，而財庫局則可普遍地或針對某些特定情況，決定任何數碼形式價值（digital representation of value）應否被界定為虛擬資產。

為免外界把加密貨幣及電子貨幣混淆，許正宇進一步補充，是次建議的發牌制度並不包括數碼形式的法定貨幣，例如由央行發行的數字貨幣。但有別於電子貨幣，加密貨幣本身並不是任何國家和地區的法定貨幣，在香港並不普遍被接受作為交易及支付媒介。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 數碼貨幣 金融 許正宇 區塊鏈

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