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林鄭月娥：日後與外地商討旅遊安排 將要求市民須已接種疫苗

理財智慧 17:00 2021/05/23

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行政長官林鄭月娥在Facebook表示，政府日後與各國各地區商討旅遊安排時，亦都會要求出外的香港居民已接種疫苗，以保障他們在旅遊期間不受感染，也不會把病毒帶回香港，繼續做好把關，達致本地個案「清零」。

【港交所388】歐冠昇下周一起上任港交所CEO 年薪近千萬 獲授價值近億元股份【下一頁

林鄭月娥表示，要恢復香港巿民到內地和其他地方無須隔離檢疫的往來，疫苗接種是必不可少的。我留意到據報道歐盟將會於七月推出「疫苗護照」，讓歐盟各國公民旅行時使用，相信此措施日後亦會適用於其他地區的旅客。

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【新冠肺炎】IMF擬斥500億美元 盼今年底可為全球至少4成人接種疫苗【下一頁

林鄭月娥在貼文中提到，近日出面了3場本地和國際文化節目，既體現了香港作為中外文化藝術交流中心的地位，也標誌着在本地疫情受控下，社會逐步回復常態，市民可以再次親臨現場觀看演出或展出的藝術品。根據她在4月公布的抗疫新路向，政府會繼續嚴控「外防輸入」，並在做好防疫措施的前提下，協助各項活動順利舉行。

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責任編輯：陳楚琨

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