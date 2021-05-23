【App Store壟斷案】Expedia主席：蘋果收30%佣金是「犯罪」

▲ 投訴App Store食水深 Expedia主席：蘋果收3成佣金令人厭惡

蘋果（Apple Inc.）App Store壟斷案的訴訟正在進行中，日前行政總裁Tim Cook亦開始上庭作供。外界對於App Store收取的佣金水平的爭議聲音亦愈來愈大，最新加入戰團的是美國商業大亨，IAC和Expedia的主席Barry Diller。他在媒體訪問中批評，蘋果對應用內交易收取30%佣金是令人厭惡，甚至認為這將會變成犯罪行為。

Barry Diller在接受CNBC專訪時批評，蘋果對其企業與其他機構，收取令人厭惡的高額分成。事實上，蘋果Apple Store對應用內交易（in-app transactions）徵收30%的分成，惟之前就因批評聲音出現，下調了對小型開發者的收費至15%。

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蘋果並未回應CNBC的查詢，但該企一直強調，收取的佣金會用於維持App Store的安全營運，可為開發者帶來好處。不過，在訪問中Barry Diller就批評蘋果這一個辯護理由並不合理，以巨額收益來保護小小App Store，「這可說是犯罪，將會成為犯罪行為。」

Barry Diller批評，蘋果與Google的Google Play，可說是準壟斷，他解釋，同樣作為支付系統，信用卡公司收取商戶約2%的交易費用，而蘋果就收取30%，「Match.com要對蘋果支付一年5億美元的費用，這合理嗎？」他在訪問中強調，希望對蘋果進行適度的監管，但不是要將蘋果拆散。

這個訪問正值蘋果與Epic Games的訴訟進入高潮，蘋果行政總裁Tim Cook於當地時間上星期五作為最後證人出庭作供，他在回應查問時，強調其應用審核程序有助阻擋惡意軟體和其他有問題的應用程式，如果蘋果敗訴，恐怕無法再保證用戶有隱私及安全保障。

責任編輯: 周俊霖