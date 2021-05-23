【新冠肺炎】IMF擬斥500億美元 盼今年底可為全球至少4成人接種疫苗

國際貨幣基金組織（IMF）於周五公布了一項500億美元（約3,882億港元）的方案，冀望在今年年底為全球至少40%的人口接種新冠疫苗，並計劃在2022年上半年，為全球60%的人口接種新冠疫苗，其將為全球在2025年之前創造約9萬億美元的經濟價值。

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據美國媒體報道，IMF 總裁格奧爾基耶娃在 G20全球健康峰會 上表示，疫情已導致全世界超過350萬人喪生，應由經濟富裕國家提供資金以確保更快地結束新冠疫情。

根據IMF的預測，參與此項計劃的國家，將收穫史上最高的公共投資回報率，高達GDP增長的40%，並增加大約 約9萬億美元 的稅收。 如果沒有此項計劃，許多發展中國家可能不得不等到2022年底或更晚，才能將新冠肺炎疫情控制住，其經濟活動復甦也將延後。

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據悉，實施該計劃將耗資約500億美元，其中350億美元來自富裕國家、私人和多邊捐助者的贈款，其餘150億美元來自各國政府申請多邊發展銀行提供的低息或無息融資。

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責任編輯：陳楚琨