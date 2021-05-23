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印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息

環球社會熱點 17:15 2021/05/23

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印度近來爆發新一輪新冠疫情，當地嚴峻的情況引起全球關注，當地出現變種病毒亦成為焦點之一。有外媒報稱，印度政府要求各大社交平台，刪除所有「印度變種」的內容，聲稱相關內容造假。

【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種 【下一頁】

法新社（Agence-France Presse）報稱，印度電子及資訊科技部門（Electronics and information technology ministry）於上周五（21日），去信各大社交平台，聲稱因網絡上出現關於「印度變種病毒」（Indian variant）的虛假聲明，指控印度將新冠疫情擴散全球，要求刪除所有相關消息。

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部門聲稱，今次要求是希望打擊網絡上，有關新冠肺炎的假消息，並強調世界衛生組織（WHO）沒有把印度變種與其他國家的疫情作出任何聯繫。但WHO在上周，已把印度變種定為「全球健康憂慮」。

被WHO列為「全球健康憂慮」的變種病毒株B.1.617.1，於去年在印度首次被檢測發現，至今已有44個國家發現帶有相關病毒的確診個案。目前多數變種病毒會以首次發現的國家命名，例如在英國肯特發現的英國變種，而印度政府亦多次引用「英國變種」的名稱。

【英國疫情】發現三重變種病毒 錄數十宗個案 【下一頁】

印度爆發新一輪疫情後，總理莫迪（Narendra Modi）率領的政府被批過分鬆懈，防疫準備嚴重不足，出現醫療物品嚴重短缺。印度衛生部周日（23日）公布，單日新增超過24萬宗確診，另有逾3,700人死亡。

責任編輯：吳漢培

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