BBC記者反駁與戴安娜關係友好 否認造成傷害

英國廣播公司（BBC）近日公開一份調查報告，確認BBC記者巴希爾涉及偽造文件及欺詐手段，騙取英國已故戴安娜王妃接受專訪。但巴希爾最近亦首次回應事件，在受訪時表明認為自己從來沒有傷害戴安娜，更指戴安娜於專訪後與他保持友好關係，戴安娜甚至去醫院探訪其分娩妻子。

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當年一手促成戴安娜接受專訪的BBC記者巴希爾（Martin Bashir），在有關調查報告公開後，接受 《星期日泰晤士報》時表示，戴安娜沒有對採訪內容感到不滿，而且在專訪播出後，戴安娜仍然與他維持友好關係，甚至在其妻子生下第3個孩子時，戴安娜特意前往倫敦南部圖廳（Tooting） 的醫院探望妻子。

巴希爾續指，所做的一切都是按照戴安娜要求，包括決定專訪播放時間、涵蓋內容以及通知王室的時間等。他強調自己未曾想過以任何方式傷害戴安娜，亦不相信自己會這樣做，他與其家人都深愛著戴安娜。

巴希爾對戴安娜兩名兒子，威廉及哈里王子深表歉意，但對威廉王子聲稱專訪助長戴安娜的孤立及偏執的指控提出異議。巴希爾指90年代初期，早有眾多秘密電話錄音流出及流言蜚語攻擊戴安娜，自己當年根本沒有參與其中。

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戴妃胞弟斯潘塞（Charles Spencer）反指，巴希爾的專訪導致戴安娜放棄王室提供的保安，但巴希爾企圖與戴安娜之死劃清界線。巴希爾不認為專訪是戴安娜當年作出的決定或是及後悲劇發生的唯一原因，強調戴安娜一生周旋在不同複雜的困境之間，斯潘塞只怪罪自己並不合理、同時亦不公平。

現年58歲的巴希爾上周健康理由辭職，他對當時偽造銀行賬單一事道歉，亦感到後悔，但強調即使當年沒有造假的文件，戴妃仍舊會接受專訪。

責任編輯：郭麗明