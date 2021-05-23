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表明不相信加密貨幣 Barry Diller：加密貨幣是「騙局」

環球政經 16:14 2021/05/23

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IAC董事長、Expedia高層、媒體大亨巴瑞·迪勒（Barry Diller）在周五（21日）表示，他不信任加密貨幣，並認為數字資產是「騙局」（a con）。

「我看到一些人談論它（加密貨幣）——4萬美元，1.2萬美元，無論如何，我認為這都是胡說八道。（this is nutso talk）」Diller稱。

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Diller發表上述評論之前，加密貨幣於上周二和周三出現大幅拋售，比特幣價格一度下跌超過三成至3萬美元，隨後穩定在4萬美元左右。以太幣和狗狗幣等其他加密資產也有所下降。

特斯拉（Tesla）的CEO的伊隆馬斯克（Elon Musk）則稱，人們急劇拋售加密貨幣，是因擔心中、美的監管以及圍繞比特幣的環境問題。

【加密貨幣】馬斯克再發文力撐加密貨幣　比特幣聞訊反彈【下一頁

而在上周五，中國、美國、俄羅斯等多個國家或地區，對加密資產監管態度趨嚴的重壓下，以比特幣和以太幣為首的數字貨幣再度出現兩位數大跌，比特幣一度跌破了3.7萬美元關口。不過如此大幅波動在加密貨幣領域並不罕見，2017年底比特幣在突破19000美元峰值後急劇回落，最終在12個月內損失了8成的價值。

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責任編輯：陳楚琨

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