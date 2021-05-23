機電署獲日內瓦國際發明展8獎佳績 檢測扶手電梯障礙物保安全

發展局局長黃偉綸今發表網誌透露，機電署在今年的日內瓦國際發明展獲取佳績，一舉摘下4個金獎及4個銀獎。

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黃偉綸在網誌中介紹兩個得獎的發明項目，一個是榮獲金獎的「智能自動梯實時監測系統」，由機電署聯同業界、初創公司及大學一起研發。自動梯梳齒板下加入光纖傳感技術，能檢測自動梯上是否有障礙物。機電工程署高級工程師（一般法例）區子威表示，透過智能自動梯實時監測系統，管理或維修人員可利用電腦或手機監測自動梯的日常運作。\

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現時整套系統安裝在8條自動梯作實地測試，包括戶外有蓋行人道、政府綜合大樓及大型商場內，測試成績理想。機電署亦把系統推廣到機場管理局、港鐵公司及政府不同場地應用，而職訓局亦有意應用有關發明作教學用途。

據機電署網頁資料，今年首季已有362宗自動梯意外，其中有5宗為機件故障，另外11宗涉及外來因素。

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另一項得獎發明為機電署研發的「空氣過濾器2.0」，是用於中央冷氣系統的節能空氣過濾技術，在日內瓦國際發明展榮獲銀獎。「空氣過濾器2.0」加入可活動裝置。當室內空氣質素良好時，過濾器會自動敞開，騰出空間，讓空氣毋需經過過濾器而直接送出，有助節能減排。「空氣過濾器2.0」亦引入聲波技術，令懸浮粒子震動幅度擴大，更易被過濾物質抓住，從而提高過濾效率。

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責任編輯：陳楚琨