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【網購創業@iM網欄】直播帶貨成網店新潮流 留意三大關鍵提高成效

名人薈萃 16:02 2021/05/23

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內地的網購發展比香港走得更快，好像網紅直播帶貨的熱潮，早在數年前已在內地興起，但香港一直到這兩年來才見發展。很多人以為直播帶貨只是在社交平台拿著貨物、開著直播而已，但真正要做得有成效便便是易學難精。

【網購創業@iM網欄】新手創業迷思 開網店VS搞市集

阿Ken也非精通所有網店的帶貨直播，所以我也不便一概而論，我比較熟悉生活百貨類的帶貨直播，發現如要提高成效，必需留意以下三大關鍵: 首先是時間管理。很多商家的直播時間動輒便超過一小時，在資訊爆炸的年代，要觀眾觀看一個直播逾一小時實非易事。

網店May I Keep Young直播截圖

其次是推銷的產品選擇。很多商家都會希望將銷情較差的產品推銷出去，阿Ken對此不敢苟同，反而會將銷情最好的產品推銷，這背後涉及成本效益的計算。直播帶貨並非只涉及時間成本，更會用上了社交平台的「Air Time」，如其銷售效率不及廣告，做來也沒有太大意思。

有趣的是，一般廣告的派送效率只是0.1至0.2左右，表現較佳的產品便有機會高於1以上，但阿Ken發現如果將熱銷的產品經直播推銷，派送效率可高於2以上，這也是阿Ken心目中的合格指標，因為該派送效率已計算參質直播人數及互動性。

帶貨直播的派送效率較一般廣告高

當然，商家最怕是出現旺丁不旺財的情況，但阿Ken的經驗是，只要直播派送效率可高於2以上，直播主要推銷的5至6項熱銷產品一般會較平日獲得多1.5倍的銷售額，絕對是提高銷售的秘密武器。

產品、時間是決定直播成功與否的兩大元素，但最重要且最多人忽略的卻是直播流程。很多人以為直播內容全是即興，其實不然。要令觀眾不感覺到沉悶，商家必要在直播中加插不同環節。

在向觀眾介紹有關產品資訊時，應加強與觀眾的互動，有如電台節目中的Phone in環節，切忌照稿讀足30分鐘，而且每經過10至15分鐘，最應加插不同小遊戲，保持新鮮感同時，而亦可催谷直播人數，例如承諾當直播觀看人數達某一數量，便會送出禮物。

屈沛傑（阿Ken）

人生經歷兩次創業，首次創業開設廣告公司，令我學懂管理員工並非易事；二次創業經營麝香咖啡，令我學懂坐重貨而沒有足夠收入支持，只會坐食山崩。兩次創業失敗造就第三次網購創業成功，成功達成財務自由。阿Ken總結多年網購經驗，近年開設網購課程，希望令各位飽受工作煎熬的打工仔也可憑網購「無痛創業」，一起步上財自之路。

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