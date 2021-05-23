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【輝瑞疫苗】研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種

環球社會熱點 15:00 2021/05/23

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變種病毒的出現使人擔心新冠疫苗會否因此失效，由其印度變種開始出現在疫苗接種率高的國家，例如英國近日相關確診個案激增。不過英國有研究指出，完成接種輝瑞疫苗後，對抗印度變種的有效率高達88%。

【英國疫情】發現三重變種病毒 錄數十宗個案 【下一頁】

【疫苗護照】歐盟擬7月推出 只認可EMA批准疫苗 【下一頁】

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英國公共衛生部（Public Health England，PHE）上周六（22日）公布，完成接種輝瑞疫苗兩周後，對抗印度變種病毒株B.1.617.2引發的有症狀新冠肺炎有效率達88%，對抗英國變種病毒株B.1.1.7的有效率更高逾93%。阿斯利康疫苗的表現較為遜色，對抗印度變種的有效率僅為60%，英國變種亦只有66%。

PHE另外表示，接種上述兩款疫苗首劑後3周，對抗明顯症狀印度變種病毒案例的有效率為33%，低於對抗英國變種的50%。

英國解封路線圖

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英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）認為，新數據反映疫苗效率相當，為英國政府如期實施解封措施打下強心針。根據英國政府擬訂的解封時間表，英國將在6月21日後完全解封。目前，英國亦是全歐洲乃至全球疫苗接種最快的國家之一。然而，英國近一周內錄得多宗印度變種的確診案例。

責任編輯：吳漢培

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