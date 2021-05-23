【負面消息】保利協鑫驚爆案中案　抵押協鑫新能源股份聲稱被沒收及出售

▲ 保利協鑫驚爆案中案 抵押協鑫新能源股份聲稱被沒收及出售

保利協鑫 （03800） 在德勤跳船後，驚爆案中案，保利協鑫通告指，全資附屬公司傑泰貸款被指違約，所抵押股份協鑫新能源 （00451） 於5月初才驚覺，抵押股份被貸款人聲稱「沒收並出售」。保利協鑫指出，直至2021年2月10日後，傑泰仍持有發行股本49.24%，保利協鑫稱，除審查及加強其內部控制程序外，正就貸款人聲稱行使對抵押股份的擔保權益一事，尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。公司將繼續停牌。協鑫新能源上周五收報0.249元，升4.6%，市值52.5億元。

保利協鑫稱，即使抵押股份被沒收，認為其仍控制協鑫新能源的經營權，經新核數師確認後，董事會認為，仍會根據國際財務報告準則，將協鑫新能源於綜合財務報表中，綜合入賬列為附屬公司。

根據聯交所披露，協鑫新能源大股東於2月以先舊後新配股，持股減至53.34%。

協鑫新能源早已債務纏身，1月30日無法償還5億美元票據，成為今年離岸美元債市場中首批宣告違約的中資公司之一。獲持份9成的債權人支持重組協議。

▲ 根據聯交所披露，大股東於2月以先舊後新配股，持股減至53.34%。

保利協鑫稱，若基於抵押股份已被沒收，對截至2020年6月底止半年，公司擁有人應佔權益為202.54億元人民幣，較原業績減少1.3%。對截至2020年12月止全年業績，公司擁有人應佔權益為165.45億元人民幣，減少1.2%。

於2019年8月28日，傑泰與獨立第三方貸款人訂立一份貸款協議，貸款人同意以協鑫新能源股份作為抵押，向傑泰提供最多6000萬美元的貸款。貸款人隨後簽署一份日期為2019年9月26日的確認函，當中確認將分4期向傑泰提供貸款6000萬美元，其中首三期的每期款項為1600萬美元，最後一期款項為1200萬美元。傑泰抵押的協鑫新能源股份的公允價值，乃基於貸款金額兩倍的協定公式計算。

於2019年10月2日，傑泰總共持有118.8億股協鑫新能源股份，並將其中8.65億股抵押股份，作為首期貸款擔保轉入傑泰與存管經紀的賬戶。儘管傑泰轉入抵押股份，但貸款人未能提供協定的貸款金額。

於2020年2月，傑泰收到合共220萬美元，該金額大幅低於貸款人同意提供的貸款金額。

於2020年5月18日，傑泰收到貸款人的違約通知，當中聲稱傑泰違反貸款協議。

保利協鑫指，不接受違約通知的合理性，儘管傑泰與貸款人持續溝通，有關貸款人尚未提供餘下貸款金額事宜，以及有關貸款的其他潛在安排，但貸款人並未提供餘下貸款金額，亦未與傑泰協定新條款。

2021年5月初，傑泰向存管經紀作出查詢後獲悉，於2020年6月6日或前後，貸款人已向存管經紀發出授權令，聲稱行使其對抵押股份的擔保權益，因此，貸款人已直接保管所有抵押股份。於相關時間，傑泰並未收到授權令副本，亦無得知該授權令發佈的消息。於進一步向存管經紀作出查詢後，傑泰收到一家聲稱為貸款人的繼任實體的電子郵件，指出抵押股份「已被沒收並出售」。此前，貸款人並未告知傑泰有關聲稱沒收及出售事項。

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記者：譚志偉