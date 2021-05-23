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【內地熱話】佛山男在網上偽裝成「大師」 訛騙妻子百萬 遭判囚10年半

環球政經 14:45 2021/05/23

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據內媒《澎湃新聞》報道，佛山一名女子認識了男網友，不久兩人就墮入愛河，其後更結為夫婦。然而在兩人交往到結婚期間，該男子以各種理由向妻子借錢，更利用對方思念亡母的弱點，在網上裝成道行高深的「大師」，不停誘騙妻子轉賬付款，一年內累計騙取了103萬元。最終該男子因詐騙罪，被判囚10年半。得知消息後，女子更專門製作兩面錦旗向警方致謝。

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據報道指，受騙女子於2018年透過網絡交友認識了騙徒，聯絡一段時間後兩人感情升溫，發展為男朋友關係。戀愛中，男子以各種理由向女方開口借錢，但墜入愛河的女子未有警惕，並於同年7月與對方結為夫妻。

20多年前，女方的母親因故去世，她和母親感情好，多年來一直放不下母親，曾多次向男方表露自己對母親的思念。男子於是在網絡上偽裝成一名道行高深的「大師」。「大師」利用女子的思母之情，以「為親人祭奠」、「家宅不寧」等理由，不停誘騙區女士轉賬付款。由於熟知女方心理，每次即將暴露時，騙徒都能用不同的藉口蒙混過關，女方亦因而對「大師」深信不疑，一年時間裡被騙累計103萬元。

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直到去年8月，女方覺得自己可能受騙，於是到派出所報警求助。警方調查後，認為該女的丈夫有嫌疑，並於同年9年，將其抓捕歸案。經審訊，男子供稱自己因欠債，網上認識女子後得知其經濟較為富裕，便設下騙局騙取資金還貸。
 

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責任編輯：陳楚琨

 

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