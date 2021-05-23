【加密貨幣】財庫局局長發表網誌 擬修例監管虛擬資產服務提供者

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌，虛擬資產近年的急速變化令不少人瞠目結舌，除了價格在短時間內大幅波動，國際市場上加密貨（Cryptocurrencies）如雨後春筍般推出，亦有創作者以非同質化代幣（Non-fungible token）形式將數碼藝術的著作擁有權出售。有人認為虛擬資產只是空中樓閣、曇花一現，亦有人認為其有潛力發展成一種可持續的資產類別。

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他指從制定政策的角度出發，最重要是平衡監管及發展的需要，既保護投資者利益及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險，同時為金融創新和虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活性。我們這次建議的發牌制度正好體現了這一套監管哲學，諮詢過程中收集得來的大部分意見亦對此表示支持。

當局早前就監管虛擬資產服務提供者的發牌制度進行諮詢，大部分意見也表示支持，現正準備相關修訂條例草案，計劃下個立法年度提交立法會審議。有意見認為持牌的虛擬資產服務提供者除了服務專業投資者外，亦應該獲准向零售投資者提供服務。考慮到虛擬資產背後技術的複雜性、所涉及的風險及價格波動性有別於傳統金融產品，政府認為至少在發牌制度推出初期，虛擬資產服務提供者應該只獲准服務專業投資者。

許正宇在網誌說，虛擬資產的市場情況日新月異，監管制度需要「摸着石頭過河」，留有一定空間回應未來需要；考慮到虛擬資產的定義日後亦可能有變，今次建議的法律框架將提供一定靈活性，由證監會指定構成虛擬資產的特質，財庫局局長可普遍地或針對特定情況，決定任何數碼形式價值，應否被界定為虛擬資產。

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