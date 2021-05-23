【政府工略】醫療輔助隊請二級工人 只要小六學歷 月薪最高逾1.6萬

醫療輔助隊近日招聘二級工人，學歷只要求完成小學六年級或同等程度教育，月薪最低為13,730元，最高可達16,175元，不過獲取錄者須接受職位調派和調職，也必須加入醫療輔助隊成為志願隊員；並須輪班工作、不定時工作，並在颱風及其他突發事故期間執行職務。截止申請日期為6月4日，有意者可經互聯網或透過郵寄遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人必須以指定的申請表格（G.F. 340［3/2013修訂版］）提出申請。該表格可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站下載。



已填妥的申請書，連同修業成績副本、證書副本及工作證明副本（如適用）須於截止申請日期或之前送達九龍何文田公主道81號醫療輔助隊總部325室人事部（郵寄的申請表，以香港郵戳日期為準），信封面須清楚註明「申請二級工人職位」。



申請人亦可透過公務員事務局網站在網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2021年6月4日或以前把修業成績副本、證書副本及工作證明副本（如適用）寄交上述查詢地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。如申請人未能在2021年6月4日或以前提供所需的證明文件，其申請書將不獲受理。倘申請書並非以指定表格填寫，又或申請書以傳真或電郵方式提交、或未填妥、遲交或未經簽署，則有關申請將不獲考慮。



本隊會在面試前進行相關的技能測試。申請人如獲邀參加技能測試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內收到通知。如申請人數眾多或因其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加技能測試，則可視作已經落選。有關上述空缺的資料，可按所列電話號碼查詢。

聯絡地址：九龍何文田公主道81號醫療輔助隊總部325室人事部

查詢電話：2762 2047

截止申請日期(日/月/年) ：04/06/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨