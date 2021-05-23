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特朗普卸任後搬往海湖莊園 莊園索特勤人員高價房租

環球政經 14:04 2021/05/23

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美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後搬往佛羅里達州棕櫚灘縣別墅海湖莊園居住，並由特勤人員全程保護。《華盛頓郵報》公開特勤人員的開支帳單，海湖莊園由1月底至4月底向美國特勤局索取，每晚約396.15美元房租。報道又提及，特朗普在任時曾向華府開出同類帳單，金額達250萬美元。

【拜登首100日】拜登上任100日內標指升10.8%　創羅斯福後最佳成績

據美國法律，卸任總統終身獲國家提供特勤人員保護，惟《華盛頓郵報》向歷史學家及近年卸任總統代表查詢，均未見任何卸任總統索取高額相關費用。現任總統拜登（Joe Biden）早年出任副總統時，每月只申報2,200美元經費，並由2011年至2017年間合共申請約17.2萬美元經費。

特朗普卸任後便搬往由其擁有的海湖莊園，並不時在莊園偶爾打高爾夫球，亦曾被傳媒發現與共和黨高層見面。

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撰文 : 林展鋒

歷史科 財務自由 佛羅里達 經濟 拜登 港元 特朗普 香港 美國 美元

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