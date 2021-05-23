【巨輪擱淺】長賜號船東被索逾9億美元　船東質疑蘇彝士運河管理局犯錯

台灣貨輪長賜號3月擱淺埃及蘇伊士運河6日，事件影響歐亞貿易來往。埃及運河管理局扣留長賜號至今，並向船主日本正榮汽船公司索償約9.16億美元。但正榮汽船提出反指是運河管理局當時決定讓長賜號在惡劣天氣下駛入運河，應負上責任。

蘇彝士運河南段展開航道拓闊工程 料可縮短通航時間

正榮汽船向埃及伊斯梅拉的經濟法院上訴，代表正榮汽船的律師在周六（22日）於審訊中指出，錄音顯示當時運河管理局領航員於事當日，就是否讓貨輪在惡劣天氣下駛入運河有分歧，而管理局亦未有安排長賜號本應配有的兩艘拖船隨行。

代表正榮汽船的律師又指，協助長賜號脫困是埃及運河管理局局方的責任，局方無法律根據扣留長賜號，正榮汽船現就長賜號被扣向管理局索償10萬美元，料法院周日（23日）有裁決。

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