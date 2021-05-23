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與Siri撞名成朋友多年笑柄　美女向蘋果CEO索生日禮物

環球政經 12:36 2021/05/23

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美國有女子因名字與美國蘋果公司的語音助理Siri相同，多年來一直成為朋友笑柄。她在周四（20日）即將踏入30歲之際，決定為此向蘋果行政總裁庫克庫克（Tim Cook）索取一部電腦作為生日禮物，暫未知她能否如願以償。

【美股分析】新舊客需求強勁 瑞銀料蘋果潛在升幅逾兩成

美國女子哈弗索（Siri Hafso）一直非常喜歡自己名字，尤其她經常被人稱讚名字特別，亦愛看別人不知其名字發音的場面。但自從蘋果在2011年推出語音助理Siri後，情況隨即發生巨變，哈弗索更成為朋友間的取笑對象。

美國女子哈弗索（Siri Hafso） 圖片來源: The Mirror

哈弗索在踏入30歲之際，透過電郵向庫克索取一部蘋果電腦，並於上周四在社交平台發布截圖，有網民對此表示支持，更稱：「你值得擁有一部電腦。」

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撰文 : 林展鋒

庫克 語音助理 美國 行政 社交平台

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